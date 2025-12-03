El abogado y comunicador Jordi Veras criticó este miércoles el manejo de la investigación sobre la muerte de la estudiante haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar del Instituto Leonardo Da Vinci, al considerar que existen fallas tanto en la fiscalía de Santiago como en la comunicación del propio centro educativo.

Veras sostuvo que, aunque confía plenamente en la fiscal titular, Quirsa Abreu, la metodología de investigación del Ministerio Público presenta fallas que ya habían sido evidentes en otros procesos.

"En una fiscalía que esté al frente Quirsa Abreu no se puede pensar en prejuicios porque sea haitiana, rusa o dominicana. Esa no es una mujer de miedo. Ahora bien, fuera de la persona de la titular, yo creo que la fiscalía, en el método de investigación, está fallando. Hay algo que no está bien", afirmó.

Recordó que esta situación ya se había presentado en el caso de La Barranquita, donde familiares y comunitarios se quejaron por la lentitud del proceso.

"Tuvo que venir nuevamente Wilson Camacho a conocer medidas de coerción. Creo que debe hacerse una revisión", dijo.

Veras también cuestionó que la Procuraduría General de la República se pronunciara sobre el caso sin antes coordinar con la fiscalía de Santiago, lo que, a su juicio, terminó desautorizando al propio Ministerio Público local.

"Lo que vimos el viernes pasado con los abogados y la madre, con toda la razón del mundo, es como decir: sí, lo que ellos habían estado diciendo era cierto. Entonces le estás echando un balde de agua fría a tu propia fiscalía", expresó.

Aseguró que una comunicación más efectiva, tanto interna como con la prensa, habría evitado confusiones y disminuido la incertidumbre pública.

"La fiscalía debe ser cercana. No solo en el caso de Stephora, sino en todos. La ciudadanía necesita sentir que tiene una fiscalía que responde", agregó.

Crítica al colegio Da Vinci por su silencio

El jurista también cuestionó el manejo comunicacional del colegio Da Vinci, al considerar que la estrategia de guardar silencio solo agravó la crisis.

"No sé quiénes son sus asesores, pero si la recomendación fue callar, fue totalmente inadecuada. En medio de la incertidumbre, la gente empieza a pensar lo que quiera. Esto llegó a niveles internacionales. No debió escalar de esa manera", sostuvo.

Veras señaló que también se debe esclarecer el alegado antecedente de bullying que la madre de la estudiante habría informado al centro.

Preguntó dónde estuvieron las alarmas cuando fueron alertados sobre la supuesta discriminación que sufrió la estudiante.

Llamado a la empatía

El comunicador calificó la situación como "bochornosa y lamentable" por las fallas acumuladas de todas las instituciones involucradas, y pidió colocarse en el lugar de la familia afectada.

"Hay que tener empatía. Es la única hija de esa madre. Ningún padre quisiera recibir el tipo de respuestas que ha recibido esa familia", expresó.

Veras llamó a que este caso deje aprendizajes profundos.

"Que la vida de esta joven sirva para que aprendamos todos: periodistas, abogados e instituciones. Porque ustedes están para comunicar, pero quienes tienen la información deben saber ofrecerla en el momento oportuno", externó.