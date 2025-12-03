Asociación pide más seguridad para los fiscales ante los últimos atentados contra testigos

El presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Andrés Coma, expresó preocupación y condenó las agresiones que causaron la muerte de dos testigos en este año y heridas graves a otro. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) pidió reforzar la protección de los representantes del Ministerio Público en todo el país, ante las agresiones contra testigos de procesos judiciales ocurridas en los últimos meses.

El presidente de la organización, Andrés Coma, expresó preocupación y condenó las agresiones que causaron la muerte de dos testigos en este año y heridas graves a otro, hechos ocurridos en los municipios Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís.

"Estos actos violentos no solo atentan contra la integridad física de los involucrados, sino que también representan un grave ataque a la justicia y al Estado de derecho en nuestro país", advirtió Coma.

Afirmó también que como representantes del Ministerio Público, Fiscaldom se compromete a trabajar para garantizar la seguridad y protección de todos los actores del sistema judicial.

Comas pidió que se tomen medidas inmediatas para reforzar la seguridad en los tribunales y dependencias judiciales, así como a los involucrados en los procesos judiciales.

Asimismo, exigió una investigación exhaustiva para identificar y castigar a los responsables de estos actos violentos contra testigos ocurridos en los últimos meses.

El último de los tres testigos víctimas de atentados fue Brayan Juan Pablo Rosa, quien resultó herido de gravedad por los disparos que recibió en un receso de un tribunal penal en Santo Domingo Este.

Dos hombres encapuchados le propinaron cinco disparos. Pablo Rosa tenía programado ofrecer su testimonio contra un supuesto capo de Boca Chica, quien, supuestamente, dirige su banda desde la prisión. La agresión fue en las afueras del Palacio de Justicia.

Se arriesgan en su labor

El presidente de Fiscaldom dijo que los más de mil fiscales que ejercen funciones en la capital y las provincias del país, realizan su labor de representantes de la sociedad en situaciones de peligro.

Puso como ejemplo que un fiscal que logra una condena de 30 años sale por la misma puerta y se desplaza por los mismos lugares que los imputados y víctimas, y algunas de las fiscalías y palacios de justicia no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad de los representantes del Ministerio Público.

Fiscaldom es la organización que agrupa a los fiscales de República Dominicana.