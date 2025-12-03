Dictan tres meses de medida cautelar a menor acusado de matar a compañero en Santiago

Tras dictarse medida cautelar, el menor fue enviado al Centro de Menores en Conflicto con la Ley de Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de medida cautelar contra un estudiante de 14 años, acusado de haberle quitado la vida a estocadas a un compañero de su misma edad.

El adolescente imputado, cuyo nombre se reserva por razones legales, deberá cumplir la sanción en el Centro para Menores en Conflicto con la Ley, ubicado en Bella Vista, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Noelvy Jeremías Cabrera Rubiera, de 14 años, quien falleció la tarde del viernes 28 de noviembre a causa de varias estocadas.

Según versiones de compañeros, el conflicto se originó durante un juego de baloncesto dentro del centro educativo y continuó fuera del plantel.

Familiares del menor fallecido denunciaron que el agresor integra una banda delictiva conocida como "Los 18", que supuestamente opera dentro del politécnico y mantiene atemorizados a varios estudiantes.

Refuerzan patrullaje

Tras el hecho, la Policía Escolar reforzó el patrullaje y las medidas de seguridad en los centros educativos de Santiago Oeste, una de las zonas donde con mayor frecuencia se registran incidentes violentos entre estudiantes en la provincia.

