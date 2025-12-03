El Tribunal Constitucional presenta nuevas obras institucionales

La actividad reunió a magistrados, juristas, investigadores, académicos y representantes de diversos sectores vinculados al estudio y fortalecimiento del derecho constitucional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI )

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana puso este miércoles en circulación varias obras institucionales con el fin de enriquecer el acervo jurídico y académico del país, durante un acto realizado en el auditorio del Senado de la República.

La actividad, que inició a las 5:00 de la tarde, reunió a magistrados, juristas, investigadores, académicos y representantes de diversos sectores vinculados al estudio y fortalecimiento del derecho constitucional.

Durante la ceremonia fueron presentadas cuatro publicaciones de alto valor doctrinal y jurisprudencial. En tal sentido, se presentó el Anuario 2024, una recopilación de las principales decisiones, actividades e hitos de la más alta corte constitucional durante ese período.

Asimismo, se presentó la Revista Dominicana de Derecho Constitucional – Año 7, en sus Volúmenes 1 y 2 (Edición especial), mismas que fueron dedicadas a investigaciones y análisis especializados en materia constitucional.

Sobre la Revista, el magistrado Amaury Reyes Torres puntualizó varios aspectos que se abordan en la misma, como la necesidad de repensar el constitucionalismo desde el punto de vista del siglo 21, y de los efectos de la inteligencia artificial en dicha rama jurídica.

Otras obras

Además, se introdujo el trabajo titulado "Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública: Visión del TC Dominicano (2012-2022"), escrito por el magistrado constitucionalista Geovanny Nina Cruz. El texto examina la evolución de la protección de los derechos ciudadanos frente a la actuación estatal en la última década.

El autor señaló que el objetivo de la misma fue poner a disposición del público general una recopilación explicada con un lenguaje llano las decisiones del Tribunal Constitucional en el periodo en que se enmarca dicho trabajo.

En la actividad, los representantes del Tribunal Constitucional destacaron que estas publicaciones reafirman el compromiso de la institución con la difusión del conocimiento jurídico y la promoción de una cultura constitucional sólida en la sociedad dominicana.