A la solicitud, en un principio por la defensa de Gonzalo Castillo y este jueves por el Ministerio Público, de que se agregue otro día de la semana para conocer el juicio preliminar por corrupción a exfuncionarios, la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción denegó la petición al alegar que lo ideal sería cumplir con el calendario previsto.

La magistrada Altagracia Castillo argumentó que, de no haberse presentado tantas licencias médicas de acusados, ya la fase del llamado juicio a las pruebas estuviera concluido a la fecha.

"No se trata de agregar otros días al calendario, se trata de cumplir el cronograma tal como lo habíamos previsto. No sirve de nada agregar más días", respondió la jueza.

Aplazada por licencia médica de Rafael Calderón

Hoy jueves, el abogado del exsenador de Azua, Rafael Calderón, presentó una licencia de siete días del imputado quien fue intervenido quirúrgicamente.

Calderón, quien sobrepasa los 80 años, en otra ocasión presentó una situación de salud en medio de la audiencia, fue llevado a la clínica Abreu, pero retornó minutos después y la audiencia pudo continuar.

La pasada semana no pudo celebrarse vistas porque otro de los acusados, Juan Tomás Polanco Céspedes, también envió constancia médica por una afección en los riñones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/whatsapp-image-2025-12-04-at-115354-am-bb542709.jpeg El exministro de Hacienda, Donald Guerrero (centro) durante la audiencia. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Laura Acosta, quien encabeza la defensa del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, dijo hoy que ya no era necesario agregar otro día de audiencias y afirmó que en un día podía presentar la defensa técnica de su cliente.

Las partes del proceso fueron convocados para el próximo jueves 11 de este mes de diciembre.

Jueza denegó aplazar para enero

La magistrada Altagracia Ramírez también denegó la solicitud de la abogada Ingrid Hidalgo de que se retomará el juicio en el mes de enero.

Hidalgo hizo la solicitud porque, según dijo, la mayoría de las oficinas de abogados toman vacaciones colectivas en el mes de diciembre.

"Los jueces no tomamos vacaciones colectivas, es decir nosotros estamos aquí para conocer audiencias los días hábiles de cada año, a excepción de los días feriados", respondió la magistrada.

La jueza dijo que seguirá conociendo las audiencias programadas en el calendario por respeto del debido proceso y "al plazo razonable al que tienen derecho cada una de las partes y que tanto enarbolan" las partes cada vez que están en el tribunal.

La acusación del caso, denominado Operación Calamar, lo encabezan, además de Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, de más de treinta acusados.

El Ministerio Público los señala de pagos irregulares en las propiedades declaradas de utilidad pública, sobornos y otros delitos.