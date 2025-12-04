Traslados insuficientes impiden conocer medidas de coerción en Santo Domingo Este

La crisis de traslados de detenidos en la Fiscalía de Santo Domingo Este continúa provocando aplazamientos en audiencias de medidas de coerción, generando retrasos que afectan a víctimas, familiares y a los propios procesos judiciales.

Uno de los ejemplos más recientes es el caso de Leonardo Aneudi Suárez, un conductor de Uber asesinado de un disparo en la cabeza en la avenida España. Su presunto agresor, Luis Alberto Heredia del Rosario, permanece detenido a la espera de que se conozca la medida de coerción. Sin embargo, la audiencia ha sido aplazada cinco veces, según confirmó el abogado de la familia, Jonathan Arias.

Arias explicó que el problema radica en que la Fiscalía de Santo Domingo Este está manejando un cúmulo excesivo de personas privadas de libertad, lo que ha limitado la capacidad de realizar los traslados diarios hacia los tribunales.

Te puede interesar Hombre muere tras recibir disparo dentro de su vehículo en SDE

"Lo que sucede es que hay un problema con el cúmulo de presos que tiene la Fiscalía de Santo Domingo Este. No tienen capacidad de hacer los traslados. Lo que están haciendo es que los que tienen más tiempo con medidas presentadas los suben primero; a los demás los van extendiendo", indicó el abogado.

Efecto dominó en la agenda

La falta de personal en el sistema de traslados se ha convertido en un problema recurrente en Santo Domingo Este, provocando un efecto dominó en la agenda judicial: audiencias que no se abren, fiscales que deben reprogramar casos y víctimas que se ven obligadas a regresar una y otra vez sin respuestas.

El abogado Arias señaló que el colapso responde a varios factores estructurales: el tamaño de la jurisdicción, la cantidad de casos y la falta de personal.

"Santo Domingo Este es demasiado grande. Abarca incluso Boca Chica, Santo Domingo Norte y, en ocasiones, hasta casos de Los Alcarrizos. La cantidad de expedientes es enorme y el personal que tiene no da abasto", agregó Arias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-33633-pm-a846ca41.jpeg Abogado Jonathan Arias. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Impacto

El caso de Leonardo Aneudi Suárez, marcado ya por la violencia de su muerte, ahora enfrenta una cadena de retrasos que mantiene a su familia en un proceso emocionalmente desgastante mientras esperan que el tribunal pueda finalmente conocer la medida de coerción.