Ministerio Público realizará primer congreso sobre lucha contra la corrupción

En el evento se resaltará la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la administración pública. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público organizará el primer congreso "Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región", un evento que reunirá a autoridades y expertos nacionales e internacionales para analizar las principales tendencias, retos y estrategias vinculadas al combate contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la administración pública.

La actividad se realizará los días 8 y 9 de diciembre de 2025 en el Hotel Catalonia, en Santo Domingo, y forma parte de los esfuerzos institucionales impulsados por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la lucha contra este delito.

Apertura y estructura del congreso

El congreso será inaugurado el lunes 8 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, con una intervención de la procuradora general. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y de la procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El evento es organizado por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, con el auspicio de España, Alemania y Estados Unidos.

La noche inaugural incluirá la conferencia magistral "Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades", dictada por Francisco Dall´Anese, exjefe del Ministerio Público de Costa Rica.

Jornada académica del 9 de diciembre

Las actividades continuarán el martes 9 de diciembre, desde las 9:00 de la mañana, con la conferencia "Desafíos de la lucha contra la corrupción. Una mirada general", a cargo de Eugenio Elías Campos Lucero, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile.

Ese mismo día se desarrollarán tres paneles temáticos:

Transparencia y rendición de cuentas

Panelistas:

Leonidas Radhamés Peña (Unidad Antifraude de la Contraloría General)

Milagros Ortiz Bosch (Dirección de Ética e Integridad Gubernamental)

Francisco Franco (Cámara de Cuentas)

Laura Elena Mazzaferri (Fiscal federal, Mar del Plata, Argentina)

Estrategia de acuerdos en procesos de criminalidad organizada

Moderador: Wilson Camacho

Panelistas:

Ángel Brito (Escuela Nacional de la Judicatura)

Ramón Núñez (abogado y consultor)

Daniel R. Alonzo (exfiscal federal de EE. UU.)

Principales obstáculos en el combate a la corrupción

Moderadora: Leidy Blanco (Participación Ciudadana)

Panelistas:

Mirna Ortiz (Pepca)

Fernando Henríquez (Oficina de Recuperación del Patrimonio Público)

Michael Grunwald (Fiscalía de Berlín, Alemania)

Este último conversatorio incluirá reflexiones de especialistas internacionales en recuperación de activos y misiones anticorrupción.

Clausura

El congreso concluirá con la conferencia magistral "Corrupción administrativa: un fenómeno transversal en las dinámicas del crimen organizado", a cargo de Carmen Demelsa Benito Sánchez, catedrática de la Universidad de Deusto (España).