Procuraduría General firma acuerdo de cooperación judicial con Eurojust

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) suscribieron un acuerdo destinado a fortalecer la colaboración en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional. La firma tuvo lugar en la sede de Eurojust, en La Haya, Países Bajos.

El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría General, y Michael Schmid, presidente de Eurojust, formalizaron el acuerdo durante un acto en el que también participó el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, responsable de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos.

El documento establece mecanismos de cooperación dentro del marco de competencias de Eurojust. Entre ellos figura el intercambio de información jurídica, técnica y estratégica, incluidos análisis, referencias normativas de derecho penal sustantivo y procesal, buenas prácticas y experiencias vinculadas a la cooperación judicial.

También contempla invitaciones recíprocas a actividades de formación y sensibilización relacionadas con sus respectivos mandatos.

El acuerdo prevé facilitar la comunicación entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y la Procuraduría General de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar la coordinación en investigaciones penales.

Según explicó Espiñeira, esta coordinación permitirá abordar delitos que impactan tanto a Europa como a América Latina, como tráfico de armas, lavado de activos y ciberdelincuencia.

Mejorar la cooperación

La Procuraduría designará puntos de contacto responsables de canalizar la cooperación con Eurojust y de garantizar el intercambio ágil de información con las autoridades nacionales competentes.

Eurojust, por su parte, habilitará los mecanismos necesarios para la comunicación operativa y estratégica con dichos enlaces. Ambos organismos se comprometen a notificar cualquier cambio en estas designaciones conforme a sus procedimientos internos.

La firma se realizó en el contexto de una reunión que reunió a autoridades judiciales de la Unión Europea, América Latina, Balcanes Occidentales, Norte de África y Oriente Medio.

Durante las sesiones de trabajo, representantes de cerca de 50 jurisdicciones y de Eurojust analizaron las dinámicas del crimen organizado transnacional y discutieron la necesidad de fortalecer espacios de coordinación internacional.

Asimismo, se acordó una hoja de ruta para aumentar el número de investigaciones coordinadas y mejorar las capacidades de cooperación entre ambas regiones.

