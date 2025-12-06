Arrestan a la directora y a tres miembros del Colegio Leonardo Da Vinci por muerte de Stephora Anne

Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada el pasado 14 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público (MP), arrestó a cuatro integrantes del Instituto Leonardo Da Vinci por su presunta responsabilidad en la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció el 14 de noviembre en una piscina de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.

El MP ha catalogado la muerte de la menor como un homicidio involuntario.

Las detenidas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Según la investigación, la menor fue llevada al complejo recreativo junto a un grupo de estudiantes del colegio, ubicado en la carretera Don Pedro, Santiago de los Caballeros. Allí perdió la vida en una de las piscinas del lugar, donde, de acuerdo con las autoridades, no se cumplieron las medidas básicas de seguridad.

El caso esté bajo la conducción del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, encargados de la Dirección General de Persecución y la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), según una nota de prensa de la institución.

Acciones del Ministerio Público en el caso de la niña fallecida

El Ministerio Público afirmó que tiene pruebas de que la institución movilizó a 87 niños bajo la supervisión de solo tres cuidadoras, sin evaluar las condiciones del lugar ni la profundidad de las piscinas.

Tampoco se habrían llevado salvavidas ni se consultó previamente a los padres o tutores sobre las habilidades de los menores para nadar, ni se exigieron chalecos de seguridad para la actividad acuática.

Las autoridades también cuentan con un video que muestra, según su valoración, una "negligencia extrema" tanto de las cuidadoras responsables de la niña como de quienes participaron en la organización del paseo.

Reacciones tras el arresto de los responsables en el incidente

Como parte de las medidas complementarias, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación realizar una inspección conjunta al Colegio Leonardo Da Vinci para detectar cualquier práctica que pueda vulnerar el interés superior del niño.