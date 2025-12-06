Hazim lleva más de tres horas en la Procuraduría por investigación del caso Senasa

Pasillos de la Procuraduría General de la República este sábado. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y el empresario Eduardo Read permanecen desde hace más de tres horas en la Procuraduría General de la República (PGR), donde acudieron por separado la tarde de este sábado, ambos acompañados de sus equipos legales.

Las comparecencias se producen en medio de la investigación por un supuesto desfalco al Senasa.

Tanto Hazim como Read ingresaron al edificio sin ofrecer declaraciones, y sus abogados han evitado emitir comentarios a la prensa.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha dado información oficial sobre el contenido de los interrogatorios.

¿Qué irregularidades se investigan en el Seguro Nacional de Salud?

El ambiente en la Procuraduría es de expectativa y hermetismo. En los pasillos se observa personal desplazándose constantemente y la presencia reforzada de militares que custodian la sede.

Según denuncias preliminares, Senasa habría autorizado miles de procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron facturados y cobrados por prestadores privados.

Parte de estas operaciones habría sido gestionada a través de un "call center paralelo", manejado por exempleados que utilizaban datos reales de afiliados sin su consentimiento.

Las irregularidades también incluirían un incremento desproporcionado de la nómina, decisiones administrativas sin sustento normativo y retrasos significativos en los pagos a prestadores, lo que habría generado sanciones por mora.

Acciones del Gobierno ante el desfalco al Senasa

Ante la creciente ola de denuncias, el Gobierno informó que en noviembre de 2024 remitió a la PGR una solicitud formal para investigar las posibles irregularidades.

En medio de la crisis, el presidente Luis Abinader destituyó a Hazim y nombró en su lugar a Edward Guzmán, con la instrucción de encabezar un proceso de reestructuración interna.

Esta semana, la Cámara de Cuentas confirmó que tiene en curso tres auditorías relacionadas con Senasa: una financiera, una forense solicitada por el Ministerio Público y otra ordinaria.

La auditoría ya publicada, correspondiente al período 2017-2019, identificó observaciones por más de RD$4,200 millones en compras irregulares, violaciones de procedimientos y registros contables inconsistentes.

Detalles sobre las auditorías en curso relacionadas con Senasa

Sectores políticos y sociales han cuestionado que la auditoría no abarque los años más recientes, precisamente los señalados en las denuncias actuales.