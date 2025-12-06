Ministerio Público califica como homicidio involuntario la muerte de la menor Stephora Anne-Mircie Joseph

El Ministerio Público calificó este sábado como homicidio involuntario la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que perdió la vida por ahogamiento el pasado 14 de noviembre durante una excursión organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago.

Detalles sobre la investigación del caso

Como parte del avance de la investigación, las autoridades arrestaron a cuatro miembros del centro educativo, señalados como responsables directas e indirectas de las decisiones que derivaron en la tragedia. Las detenidas son:

Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa,

-Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo,

Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y

-Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Las autoridades sostienen que la muerte de la menor se produjo en circunstancias que evidencian negligencia grave, lo que sustenta la calificación de homicidio involuntario. De acuerdo con la investigación preliminar, el colegio trasladó a 87 estudiantes con apenas tres cuidadoras, sin adoptar medidas mínimas de seguridad, pese a que el paseo incluía áreas con piscinas profundas.

Circunstancias de la muerte de la menor

El Ministerio Público asegura contar con pruebas que demuestran que no se llevaron salvavidas ni chalecos, no se evaluó si los niños sabían nadar y no se tomaron previsiones sobre el riesgo que representaban las instalaciones acuáticas. Además, en videos recopilados por los investigadores, se observa —según el órgano acusador— "una negligencia extrema" en la supervisión de la menor, así como fallas graves en la organización del paseo.

Por instrucciones de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, el caso está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, desde la Dirección General de Persecución y la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Acciones del Ministerio Público tras la tragedia

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación realizar una inspección conjunta al Colegio Leonardo Da Vinci para identificar posibles prácticas que vulneren el interés superior del niño y revisar los protocolos de excursiones, seguridad y supervisión estudiantil.

Las autoridades adelantaron que en las próximas horas solicitarán medidas de coerción contra las cuatro arrestadas, mientras continúan las investigaciones para establecer todas las responsabilidades penales vinculadas al caso.