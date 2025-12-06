Ministerio Público deposita acusación formal contra 17 personas por Operación Arrecife

La Fiscalía de María Trinidad Sánchez espera la audiencia preliminar para procesar a los imputados en el marco de Operación Arrecife. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, depositó formal acusación contra 17 personas físicas y una jurídica vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife.

La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco.

Por el caso también son señalados Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo.

También fue acusada la entidad Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.

El órgano acusador solicitó al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio, sustentada en la existencia de pruebas suficientes que vinculan a los procesados con las actividades criminales investigadas.

Los acusados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y diversas disposiciones del Código Penal.

En el caso de la razón social Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL, la acusación se formuló por violación a los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17.

27 imputados

Con este depósito, ascienden a 27 las personas acusadas formalmente en el caso —25 físicas y dos jurídicas—, incluyendo las imputaciones realizadas en febrero contra Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito y la Pescadería Omar Ortiz, SRL.

La acusación presentada por el Ministerio Público está sustentada en más de 700 pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, recopiladas durante la investigación dirigida por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

El órgano persecutor queda a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez fije la audiencia preliminar.