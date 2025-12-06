Prisión preventiva a hombre acusado de abusar sexualmente de una mujer de 86 años en El Seibo

El Tribunal de Atención Permanente de El Seibo ordenó tres meses de prisión preventiva contra un hombre, acusado de agredir sexualmente a una señora de 86 años. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia El Seibo impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una señora de 86 años en esa localidad.

Se trata de Héctor Julio Colón, conocido como "Pirulito", de 32 años, quien habría sido sorprendido en flagrante delito dentro de la vivienda de la adulta mayor, identificada como Evangelista Marte Guerrero.

El hecho habría ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025 en el paraje El Caciquillo, sección La Isabelita.

Exigen justicia

De acuerdo a los datos, el imputado presuntamente no pertenece a la comunidad de El Caciquillo. Los ciudadanos alegan que el joven llegó de un momento a otro a la zona, haciendo acto de presencia en los diferentes comercios de locales.

Colón deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel General Pedro Santana de la provincia.

Los familiares de la víctima exigieron que se aplique todo el peso de la ley para garantizar justicia en este caso.