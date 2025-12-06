El abogado penalista Miguel Valerio confirmó que el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó detenido luego de ser interrogado por más de cuatro horas en la Procuraduría General de la República (PGR).

A su salida del órgano acusador, Valerio explicó que la medida de coerción contra su defendido será depositada en las próximas 48 horas.

"El señor Hazim fue arrestado. Vamos a esperar ahora la medida de coerción, que será depositada dentro de las próximas 48 horas", señaló el jurista.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones que le imputa el Ministerio Público, respondió que fijará una posición cuando tenga acceso al expediente.

Hazim llegó alrededor de las cinco de la tarde a la sede del órgano investigador, en medio de las pesquisas por el caso Senasa.

Además de Hazim, también fue interrogado el empresario Eduardo Read Estrella.

El abogado dijo desconocer si este último quedó igualmente detenido. Una tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada, también fue entrevistada por el Ministerio Público.

¿Qué implicaciones tiene la detención de Santiago Hazim?

El proceso ocurre 16 días después de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantara que surgirían novedades sobre el presunto fraude en Senasa.

El presidente Luis Abinader destituyó a Hazim del cargo en agosto pasado.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, depositaron ante la PGR un informe con graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones.

El exdirector de Senasa se defendió el pasado 24 de septiembre, afirmando que siempre actuó "con honradez" y asegurando que fue su propia gestión la que denunció ante el Ministerio Público el presunto fraude millonario.

Explicó que en noviembre de 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, depositó una denuncia formal acompañada de documentos que, según dijo, evidenciaban un esquema de fraude basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.

Detalles sobre las auditorías en el Seguro Nacional de Salud

Esta semana, la Cámara de Cuentas confirmó que mantiene en curso tres auditorías a Senasa: una financiera, una forense solicitada por el Ministerio Público y una ordinaria.

La auditoría ya publicada, correspondiente al período 2017-2019, identificó observaciones por más de RD$4,200 millones en compras irregulares, violaciones de procedimientos y registros contables inconsistentes.

Sectores políticos y sociales cuestionan que las auditorías no contemplen los años más recientes, precisamente los señalados en las denuncias actuales.