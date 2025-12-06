El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió este sábado a la Procuraduría General de la República (PGR), acompañado de su abogado, Miguel Valerio.

Hazim, quien es investigado por un presunto desfalco y otros actos de corrupción durante su gestión al frente de Senasa, ingresó a la sede del Ministerio Público sin ofrecer declaraciones a la prensa que lo esperaba en el lugar.

Ni el exfuncionario ni su representante legal explicaron el motivo preciso de la visita, mientras los periodistas intentaban obtener detalles sobre el avance del proceso judicial que se sigue en su contra.

La situación ha generado un gran interés mediático, dado el impacto que la investigación puede tener en la percepción pública sobre la gestión de Senasa y la administración de Hazim.

Contexto de la gestión de Santiago Hazim en Senasa

La investigación se centra en posibles irregularidades financieras y administrativas que habrían ocurrido durante su mandato, lo que ha llevado a un escrutinio más profundo de las operaciones de la institución.

sobre el caso

El Seguro Nacional de Salud (Senasa), considerado la columna vertebral del sistema público de aseguramiento en República Dominicana, atraviesa su mayor crisis institucional desde su creación.

El Gobierno ha revelado hallazgos de graves irregularidades administrativas y financieras que comprometen recursos públicos y han puesto bajo presión la confianza en la entidad que cubre a más de ocho millones de dominicanos.

El caso se encuentra ya en manos del Ministerio Público, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera la entrega de un informe técnico con los hallazgos ante la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La crisis en SeNaSa se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos, que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades, con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables.

Leer más Santiago Hazim defiende honradez de su gestión en Senasa