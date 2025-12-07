×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
arresto Santiago Hazim
arresto Santiago Hazim

Abogado de Santiago Hazim dice se le allanó su casa y rechaza que se le haya dado privilegio

Detalles sobre el allanamiento y arresto de Santiago Hazim

  • Marisol Aquino - Twitter
Expandir imagen
Abogado de Santiago Hazim dice se le allanó su casa y rechaza que se le haya dado privilegio
Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, exdirector del Senasa. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El abogado de Santiago Hazim, exdirector del Senasa, dijo que a este se le emitió una orden de detención y se le allanó su vivienda, al rechazar que  se le haya dado privilegio en la investigación y en su arresto.

Miguel Valerio adelantó también que "muchas cosas se verán", según lo que ha podido ver en las órdenes de aprehensión y de allanamiento contra su cliente.

Hazim fue dejado detenido ayer luego de que se presentara a la Procuraduría General de la República.

A la sede de las máximas autoridades del Ministerio Público también acudieron el empresario Eduardo Read Estrella, quien igualmente fue arrestado, y el médico Rafael Martinez Hazim, sobrino de Santiago Hazim.

Según fuente, los apresados son ocho por el fraude a la ARS estatal Senasa, cuyo monto todavía se desconoce.

Está tranquilo y sereno

Al bajar de la cárcel del Palacio de Justicia, después de visitar a Santiago Hazim, Valerio afirmó que este está tranquilo y sereno porque no tiene nada que ocultar.

Dijo que quien no tiene "hecha no tiene sospecha" y que entiende que el Ministerio Público le ha dado un trato "correcto" a Hazim.

Sin embargo, indicó que está seguro que se pedirá prisión preventiva contra Hazim porque es lo que siempre el Ministerio Público pide.

Sostuvo que se le imputa de "irregularidades" en el Senasa, pero que se verán los detalles en la solicitud de medida de coerción.

Otros de los apresados

Además de Hazim y el empresario Read Estrella, están también detenidos el exgerente de Senasa y médico Francisco Iván Minaya; el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina y una suplidora de la ARS cuyo nombre no ha sido revelado.

La suplidora, cuyo nombre no ha sido revelado fue arrestada en su negocio que, según su abogado, está ubicado en el sector San Gerónimo, en el Distrito Nacional, mientras que el exgerente financiero en su residencia.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.