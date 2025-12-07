Abogado de Santiago Hazim dice se le allanó su casa y rechaza que se le haya dado privilegio

El abogado de Santiago Hazim, exdirector del Senasa, dijo que a este se le emitió una orden de detención y se le allanó su vivienda, al rechazar que se le haya dado privilegio en la investigación y en su arresto.

Miguel Valerio adelantó también que "muchas cosas se verán", según lo que ha podido ver en las órdenes de aprehensión y de allanamiento contra su cliente.

Hazim fue dejado detenido ayer luego de que se presentara a la Procuraduría General de la República.

A la sede de las máximas autoridades del Ministerio Público también acudieron el empresario Eduardo Read Estrella, quien igualmente fue arrestado, y el médico Rafael Martinez Hazim, sobrino de Santiago Hazim.

Según fuente, los apresados son ocho por el fraude a la ARS estatal Senasa, cuyo monto todavía se desconoce.

Está tranquilo y sereno

Al bajar de la cárcel del Palacio de Justicia, después de visitar a Santiago Hazim, Valerio afirmó que este está tranquilo y sereno porque no tiene nada que ocultar.

Dijo que quien no tiene "hecha no tiene sospecha" y que entiende que el Ministerio Público le ha dado un trato "correcto" a Hazim.

Sin embargo, indicó que está seguro que se pedirá prisión preventiva contra Hazim porque es lo que siempre el Ministerio Público pide.

Sostuvo que se le imputa de "irregularidades" en el Senasa, pero que se verán los detalles en la solicitud de medida de coerción.

Otros de los apresados

Además de Hazim y el empresario Read Estrella, están también detenidos el exgerente de Senasa y médico Francisco Iván Minaya; el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina y una suplidora de la ARS cuyo nombre no ha sido revelado.

La suplidora, cuyo nombre no ha sido revelado fue arrestada en su negocio que, según su abogado, está ubicado en el sector San Gerónimo, en el Distrito Nacional, mientras que el exgerente financiero en su residencia.