Abogado de uno de los detenidos del caso Senasa denuncia discriminación a su cliente

El abogado Claudio Stephen, representante legal de Gustavo Messina, exgerente financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa) entre 2020 y septiembre de 2024, cuestionó la forma en que su cliente fue arrestado la noche del sábado y aseguró que el Ministerio Público aún no ha informado formalmente de qué se le acusa.

Stephen afirmó que Messina "se puso a disposición de las autoridades desde que supo de la investigación", enviando comunicaciones a la Procuraduría y mostrando intención de colaborar. Sin embargo, denunció que, a diferencia de otros investigados que fueron citados, en su caso "fueron a buscarlo a su casa sin haberlo interrogado".

"Sin embargo, entendemos que esto ha sido totalmente innecesario, arrestarlo, discriminarlo, algunos lo citan para luego arrestarlo, a este no, a este lo van a buscar a su casa, sin nunca haberlo interrogarlo"

Según relató, el arresto ocurrió alrededor de las nueve o diez de la noche, sin que antes existiera una citación previa. "Esto daña la imagen de la Procuraduría en un Estado de derecho. Estas cosas no deben ocurrir", señaló, al sostener que "no debe haber discriminación" en los procedimientos.

Sin información oficial sobre la acusación

El abogado dijo que la defensa conocerá los cargos únicamente cuando pueda acceder a la solicitud de medida de coerción que, según indicó, el Ministerio Público debe depositar dentro de las 48 horas tras la detención.

Hasta el momento, no hay una imputación oficial comunicada a la defensa y no se han ofrecido detalles sobre el tipo de infracción penal que motivaría el proceso.

De acuerdo con Stephen, Messina tiene 34 años, es hijo único y vive con su madre. El abogado lo describió como un profesional "administrador de empresas con especialidad en economía", que "está fuerte" y confía en que el proceso se esclarezca. Antes de ser trasladado, dijo a su madre que se mantuviera informada y que él "tiene fe en Dios".

¿Qué implicaciones tiene la detención de Santiago Hazim?

El proceso ocurre 16 días después de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantara que surgirían novedades sobre el presunto fraude en Senasa.

El presidente Luis Abinader destituyó a Hazim del cargo en agosto pasado.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, depositaron ante la PGR un informe con graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones.

El exdirector de Senasa se defendió el pasado 24 de septiembre, afirmando que siempre actuó "con honradez" y asegurando que fue su propia gestión la que denunció ante el Ministerio Público el presunto fraude millonario.

