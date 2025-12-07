Eduardo Read asegura plena colaboración con el Ministerio Público en la investigación caso Senasa

Los abogados de Eduardo Read aseguran que está colaborando con el Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA. )

El empresario Eduardo Read reiteró que ha colaborado "desde el primer momento" con el Ministerio Público en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Senasa, y afirmó que ha entregado más de 1,250 documentos requeridos por las autoridades, según informó su equipo legal.

Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González señalaron que Read se puso a disposición de la Procuraduría General de la República al inicio del proceso y que ha respondido a cada solicitud oficial, incluido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

De acuerdo con la defensa, la documentación entregada incluye elementos probatorios y respaldos que acreditan "el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas del grupo, la prestación de los servicios en condiciones óptimas, previamente auditadas por Senasa y la SISALRIL, y el criterio técnico que soporta los pagos capitados".

La defensa indicó que, al tratarse de una investigación en curso, no puede ofrecer mayores detalles. No obstante, subraya que la colaboración con el Ministerio Público continuará con el objetivo de aportar información que permita esclarecer los hechos.

Varios detenidos

Al menos seis o siete personas habrían sido arrestadas por el presunto fraude contra el Servicio Nacional de Salud (Senasa), según declaró el abogado Jaime Terrero, representante del médico Iván Minaya, detenido durante la madrugada de este domingo.

El grupo es encabezado por el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien fue trasladado desde la Procuraduría General de la República (PGR) al Palacio de Justicia alrededor de las 3:00 de la mañana, tras permanecer más de cuatro horas bajo interrogatorio. Hazim se presentó voluntariamente a las autoridades en medio de fuertes rumores de arrestos y allanamientos.

Además de Minaya, también fue detenido Gustavo Enrique Messina, exgerente financiero de Senasa entre 2020 y septiembre de 2024. Su abogado, Claudio Estefan, aseguró que Messina había colaborado desde el inicio de la investigación y denunció que su arresto se produjo en su residencia sin haber sido previamente citado.

Una tercera detenida, cuyo nombre permanece reservado por su defensa, fue arrestada tras un allanamiento en su establecimiento comercial en el sector San Gerónimo. Según su abogado, Marcelino Vargas, la joven es estudiante de Medicina y fungía como suplidora de Senasa.

Los defensores legales indicaron que aguardan la solicitud de medida de coerción para conocer formalmente las imputaciones. Se espera que la Procuraduría presente el expediente en las próximas horas.

Otros vinculados acudieron a la Procuraduría

Durante la tarde del sábado se presentaron a la sede del Ministerio Público el empresario Eduardo Read Estrella y el médico Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector de Senasa.

Read Estrella es propietario de Khersun S.R.L., empresa del Grupo Read contratada por Senasa desde 2020 para brindar servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado. La compañía recibía pagos mensuales bajo la modalidad de capitación, independientemente de si los afiliados utilizaban los servicios.

Los detenidos y señalados en el caso se encuentran a la espera de la audiencia de coerción, en medio de una investigación que apunta a presuntas irregularidades en la contratación de servicios y el manejo de fondos del seguro estatal.