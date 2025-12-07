Varios detenidos por estafa a Senasa, dice abogado de uno de los médicos arrestados

El abogado Jaime Terrero que representa al médico Iván Minaya, uno de los arrestados en la madrugada de este domingo, dijo que hay "alrededor de seis o siete" personas detenidas por la estafa a la ARS estatal Servicio Nacional de Salud (Senasa).

El grupo lo encabeza el exdirector de la administradora por más de cuatro años, Santiago Hazim, quien fue trasladado desde la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) a la carcelita del Palacio de Justicia, alrededor de las 3:00 de la mañana.

Hazim fue llevado al Palacio de Justicia luego de presentarse a la Procuraduría y ser interrogado por más de cuatro horas.

Además de Minaya, se confirmó el arresto de Gustavo Enrique Messina, exgerente financiero del Senasa desde el 2020 a septiembre del 2024, quien, según su abogado Claudio Stephen ha colaborado con las autoridades del Ministerio Público desde que supo sobre la investigación a la ARS.

Messina fue arrestado en su residencia alrededor de las 10:00 de la noche del sábado, según denunció Stephen.

Ambos abogados indicaron que están a la espera de que se conozca la solicitud medida de coerción para saber de lo que se le acusa a sus respectivos defendidos. Se espera que la medida sea depositada hoy o mañana, dijo Stephen.

Una fémina, de la cual su abogado Marcelino Vargas hizo reserva de su nombre, también fue detenida la noche del sábado. Vargas indicó que su representada se comunicó con él ayer para informar sobre el allanamiento a su establecimiento comercial en el sector San Gerónimo y la orden de arresto.

La joven, de la que dijo es una estudiante de Medicina, fungía como suplidora del Senasa.

Otros vinculados en el caso

En la tarde de ayer también se presentaron a la sede de la Procuraduría, el empresario Eduardo Read Estrella y el médico Rafael Martínez Hazim, sobrino de Santiago Hazim.

Los señalados desde hace varios meses por el fraude a Senasa se entregaron después de fuertes rumores de detenciones y allanamientos.

El empresario Read Estrella es propietario de Khersun S.R.L., empresa del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

Khersun recibía pagos mensuales fijos bajo la modalidad de pago capitado, independientemente de si los afiliados utilizaban o no los servicios.