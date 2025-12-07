×
El Conep pide investigación "imparcial" y respeto al debido proceso en caso Senasa

La entidad empresarial condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía

    El Conep pide investigación imparcial y respeto al debido proceso en caso Senasa
    A la izquierda César Dargam, director ejecutivo del Conep, y Celso Juan Marranzini, presidente de la entidad. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) llamó este domingo a que las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se realicen con "rigor, transparencia e imparcialidad", al tiempo que reafirmó su compromiso con la ética y el fortalecimiento institucional.

    Mediante un comunicado, la entidad empresarial condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía, reiterando la necesidad de realizar procesos completos y responsables que permitan identificar a los involucrados, recuperar los fondos desviados y aplicar las sanciones correspondientes.

    "Exigimos que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan. Esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones", expresó en el documento

    "El país necesita un combate frontal contra la corrupción, pero este debe ser guiado por la verdad y desligado de intereses particulares"ConepSobre Senasa
    El Conep insistió en que toda acción de la justicia debe enmarcarse en el respeto al debido proceso y la garantía de derechos.

    No a las persecuciones políticas

    • Advirtió que las investigaciones no deben convertirse en persecuciones políticas ni en juicios mediáticos que desvirtúen el objetivo institucional.

    Asimismo, la organización empresarial consideró esencial acelerar reformas y fortalecer los mecanismos de control en la administración pública, a fin de garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

    "Solo con instituciones sólidas y una cultura real de integridad podremos avanzar hacia un país más competitivo y próspero", concluye el comunicado.

