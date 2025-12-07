Ministerio Público denomina como Operación Cobra la investigación por desfalco en SeNaSa

La institución ejecutó doce allanamientos y arrestó a ocho personas, incluido el exdirector del SeNaSa ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó que la investigación por el desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue denominada Operación Cobra, con la cual inició un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

Según la institución, veinticinco fiscales, apoyados por más de doscientos agentes de la Policía Nacional, realizaron doce allanamientos que llevaron al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y otras siete personas: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público señaló que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior judicialización.

Los delitos imputados

A los detenidos se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La Procuraduría indicó que ha recabado evidencias de sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico y otras maniobras utilizadas para distraer fondos públicos. Afirma que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa en coalición con funcionarios y prestadores de servicios de salud.

Declaraciones de Yeni Berenice Reynoso

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el objetivo del proceso es que los imputados enfrenten sanciones penales y que los recursos sustraídos retornen al Estado.

Recordó que el SeNaSa es un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

"Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales", dijo.

Añadió que la Operación Cobra "llegará hasta el final" y que los responsables deberán devolver cada peso tomado del patrimonio público.

Dirección del operativo

La Operación Cobra es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y por la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a un equipo de fiscales especializados en criminalidad organizada.