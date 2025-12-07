La Procuraduría ha detenido a ocho personas por fraude al Senasa

A la derecha el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, junto a su abogado Miguel Valerio. ( FUENTE EXTERNA. )

Ocho personas fueron apresadas por el fraude a la ARS Senasa. Entre ellas están su exdirector Santiago Hazim y el empresario Eduardo Read Estrella.

También están bajo arresto el exgerente de Senasa y médico Francisco Iván Minaya; el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina y una suplidora cuyo nombre no ha sido divulgado por el Ministerio Público.

Hazim y Read Estrella fueron trasladados desde la Procuraduría General a la carcelita del Palacio de Justicia alrededor de las tres de la mañana de este domingo, luego de entregarse ante las autoridades.

Investigación y estado actual del caso

A la sede del Ministerio Público también acudió el médico Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector, quien también es investigado en el esquema de estafa y se cree que figura entre los detenidos.

La suplidora fue arrestada en su negocio, ubicado en el sector San Gerónimo, según informó su abogado. Messina fue detenido en su residencia.

El Ministerio Público no ha informado aún el monto total del fraude atribuido al grupo.

Colaboración de Eduardo Read

El empresario Eduardo Read reiteró que ha colaborado "desde el primer momento" con el Ministerio Público en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Senasa, y afirmó que ha entregado más de 1,250 documentos requeridos por las autoridades, según informó su equipo legal.

Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González señalaron que Read se puso a disposición de la Procuraduría General de la República al inicio del proceso y que ha respondido a cada solicitud oficial, incluido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).