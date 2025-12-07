La Procuraduría detuvo a una mujer, suplidora de Senasa, por el caso de corrupción

El abogado Marcelo Vargas Brito, representante legal de una mujer acusada como suplidora del Estado en caso Senasa. ( DIARIO LIBRE )

Una mujer señalada como suplidora vinculada al caso Senasa fue detenida por el Ministerio Público durante un allanamiento realizado la noche del sábado, conforme explicó su abogado, Marcelo Vargas Brito, quien denunció que su clienta no fue citada previamente y que la detención se produjo "sin necesidad".

Vargas Brito indicó que el órgano acusador abrió una investigación y sostiene que su representada forma parte de la investigación que se desarrolla en torno al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Sin embargo, el abogado pidió mantener en reserva la identidad de la investigando señalando el principio de presunción de inocencia. "Si ella resulta inocente, ¿qué hacemos con su imagen?", planteó ante medios de comunicación.

El defensor señaló que estuvo presente en el allanamiento realizado en el establecimiento comercial de la imputada y afirmó que, de haber sido citados, habrían acudido de manera voluntaria. "Siempre critico eso al órgano acusador. El Ministerio Público tiene la facilidad de conocer su proceso en libertad", dijo.

Cuestionamientos al procedimiento

Según el abogado, su clienta fue notificada de que quedaba en condición de arresto cuando ya colaboraba con las autoridades durante la diligencia judicial. Aseguró que la magistrada actuante le informó de inmediato que la detención quedaba formalizada y recordó que la institución cuenta con 48 horas para presentar cargos ante un juez.

"Yo he visto muchas personas que las traen aquí con unos cascos y después resultan con sentencias absolutorias", comentó Vargas Brito, en referencia a la exposición pública de imputados antes de que exista una decisión judicial.

Sobre la detenida

El abogado explicó que la mujer es estudiante de medicina y forma parte del sector de suplidores vinculados a Senasa, aunque no ofreció detalles sobre el tipo de provisión o contratos investigados. Confirmó que permanece bajo arresto mientras la Procuraduría avanza en la fase inicial del caso.

La defensa adelantó que una vez el expediente sea depositado ante el juez, se presentarán los presupuestos y medios de defensa para refutar la imputación del Ministerio Público.