Quiénes son los apresados por el desfalco al Senasa

La medida de coerción contra los detenidos por el caso Senasa debe solicitarse a las 48 horas desde que fueron arrestados. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público ha materializado la investigación en el desfalco millonario ejecutado presuntamente por ministros y suplidores del Seguro Familiar de Salud (Senasa) en un caso al que ha llamado Operación Cobra.

En la tarde del sábado se arrestó a ocho personas vinculadas al supuesto entramado de corrupción. El principal detenido es Santiago Marcelo F. Hazim Albainy (Santiago Hazim), exdirector del Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, cuando fue destituido por el presidente Luis Abinader. Edward Rafael Guzmán Padilla fue colocado en su lugar.

Los demás imputados son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos están detenidos en la Fiscalía del Distrito Nacional en espera de que se conozca la medida de coerción, la cual debe ser a un máximo de 48 horas desde los arrestos.

Aún la Procuraduría no ha revelado la imputación individual de los apresados con la Operación Cobra. En un primer comunicado les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Las investigaciones previas dan luz del rol de cada uno en la estructura que, supuestamente, hizo mafia con el dinero de los más de 7.4 millones de afiliados de la administradora de riesgos de salud (ARS).

Santiago Hazim

El comunicado de la Procuraduría apunta a que Hazim fue quien instaló el sistema fraudulento junto a funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.

A nivel político, Hazim fue el líder del movimiento del sector externo Ola, que apoyó al jefe de Estado en los comicios del 2020.

En septiembre pasado, Hazim publicó un video defendiéndose de las acusaciones al indicar que trabajó con honestidad en el Senasa.

"En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en Senasa a través del sistema de autorización médica en nuestra institución", alegó el exfuncionario.

Gustavo Enrique Messina Cruz

En la gestión de Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz figura como el gerente financiero de Senasa, cargo que ocupó desde el 2020 a septiembre de 2024. Su abogado Claudio Stephen criticó su arresto por parte del Ministerio Público, señalando que no sabe de qué se le acusa.

Dijo que Messina "se puso a disposición de las autoridades desde que supo de la investigación", enviando comunicaciones a la Procuraduría y mostrando intención de colaborar. Sin embargo, denunció que, a diferencia de otros investigados que fueron citados, en su caso "fueron a buscarlo a su casa sin haberlo interrogado".

Germán Rafael Robles Quiñones

Fue el consultor jurídico de Senasa durante parte de la gestión de Santiago Hazim, devengando un salario de 163,400 pesos al mes.

Francisco Iván Minaya Pérez

Fue gerente de Servicios de Salud, con salario de 266,500 pesos al mes.

Eduardo Read Estrella

Varios trabajos periodísticos señalan al empresario Eduardo Read Estrella como un ente clave en la estructura. Figura como propietario de Khersun S.R.L., filial del Grupo Read, contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado.

De acuerdo con las investigaciones, Khersun recibía pagos mensuales fijos bajo la modalidad de pago "por cápita", independientemente de si los afiliados utilizaban o no los servicios.

Ada Ledesma Ubiera

Ejecutiva de la farmacéutica de Lufaka, dedicada a la importación y venta de medicamentos y productos de estética, que, supuestamente, realizaba pagos ficticios de atención primaria.

Su abogado Vargas Brito informó en la Fiscalía que su cliente Ledesma era suplidora del Senasa. Minimizó la acusación indicando que solo realizó una o dos operaciones puntuales, de montos "pequeños e insignificantes".

Cinty Acosta Sención

Cinty Acosta Sención aparece como ejecutiva de la empresa IntraCare, una de las empresas suplidoras de Senasa. También figura como ejecutiva de la empresa Madison Medical, S. A.

Ramón Alan Speakler Mateo

Ramón Alan Speakler Mateo figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL. La empresa también tiene como socio a Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Hazim, pariente de Santiago Hazim, según una investigación de Nuria Piera.

Además, Speakler Mateo aparece en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) como auxiliar de protocolo con un salario de 70,000 pesos al mes.