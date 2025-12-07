Tribunal Constitucional ordena a la Suprema Corte revisar condena contra Pascual “El Chino” Cordero

El Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión interpuesto por Pascual Cordero Martínez, conocido como El Chino. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión interpuesto por Pascual Cordero Martínez, conocido como El Chino, y anuló la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que había mantenido firme la condena de 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos.

La decisión implica que la Suprema Corte deberá volver a conocer el recurso de casación y pronunciarse nuevamente sobre el caso.

La sentencia, identificada como TC/1296/25, concluye que la decisión anulada vulneró derechos constitucionales relacionados con el plazo razonable del proceso penal, la presunción de inocencia, el principio de legalidad y el derecho de defensa, al no valorar adecuadamente cuestiones como la duración del expediente, la forma en que se modificó la calificación jurídica del imputado y el tratamiento de una condena posterior para sustentar la reincidencia.

Tres puntos clave observados por el Tribunal Constitucional

Entre los elementos que motivaron la anulación, el órgano constitucional destacó: La necesidad de evaluar de manera material si la duración del proceso —iniciado hace más de una década— vulneró el derecho al plazo razonable .

La controversia sobre la recalificación a la figura penal de “patrocinador” del tráfico de drogas, lo cual, según la defensa, agravó la pena sin advertencia ni formulación precisa de cargos.

El uso de una condena posterior para justificar agravantes de reincidencia, lo que el Tribunal consideró incompatible con el principio de legalidad y el derecho de defensa.

Cordero Martínez cumple una condena de 30 años por tráfico de drogas y lavado de activos, impuesta en primera instancia y confirmada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.