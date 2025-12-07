Yeni Berenice: "Quienes han atentado contra la salud de la población tendrán que responder"

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República. ( ARCHIVO. )

MP pone en marcha la Operación Cobra y arresta a exdirector de SeNaSa por presunta corrupción

La institución ejecutó doce allanamientos y acusa a los implicados de desfalcar miles de millones de pesos

Según una nota del Ministerio Público, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el objetivo de la Operación Cobra es obtener sanciones penales y asegurar el retorno del dinero sustraído.

Recordó que SeNaSa es un bien colectivo.

"Quienes han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales", dijo.

Añadió que la operación llegará "hasta el final" y que los responsables deberán devolver al Estado cada peso tomado del patrimonio público.

Doce allanamientos y ocho arrestados

El Ministerio Público informó que puso en marcha la Operación Cobra, con la que inició la judicialización del caso de corrupción que, según la investigación, desvió miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud.

Un equipo de veinticinco fiscales, asistidos por más de doscientos agentes de la Policía Nacional, ejecutó doce allanamientos.

Como resultado, fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, junto a otros siete implicados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público indicó que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior sometimiento.

Los cargos

A los detenidos se les imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según la Procuraduría, el esquema incluía sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico usados para desviar fondos. La nota señala que se trató de un sistema fraudulento instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud.

Dirección de la Operación Cobra

Las acciones son dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y por la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El operativo cuenta con un equipo de fiscales especializados en criminalidad organizada.