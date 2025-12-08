Abinader sobre renuncia de abogados en ERPP: "Son decisiones personales de cada quien"

Abinader indicó que el ERPP cuenta con buenos abogados para recuperar el patrimonio del Estado. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que el Estado cuenta con "muchos abogados" en el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), entidad que trabaja en los diferentes casos de corrupción que se registran en el país.

El jefe de Estado hizo la declaración ante la pregunta de su opinión sobre la renuncia de Jorge Antonio López Hilario, quien asumió la defensa del empresario Eduardo Read, detenido por el caso Senasa.

En su respuesta en LA Semanal con la Prensa, Abinader indicó: "Nosotros tenemos muchos abogados en la parte de recuperación; por lo tanto, no tengo comentarios, son decisiones personales de cada quien".

López Hilario explicó en una carta que que su renuncia respondía a "razones de carácter personal, familiar y profesional" que le impedían continuar desempeñando sus funciones en el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, adscrito a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Te puede interesar Equipo de Recuperación del Patrimonio dice rescatará dinero distraído en caso Senasa

En mayo pasado, el también abogado Jorge Luis Polanco renunció como coordinador del ERPP para asumir como defensa de Antonio Espaillat, imputado por el derrumbe de su discoteca Jet Set, donde fallecieron 231 personas.

El ERPP es un colectivo de abogados con el mandato de impulsar acciones legales en procura de obtener el resarcimiento y la devolución de los bienes distraídos en actos de corrupción en perjuicio de los intereses del Estado.