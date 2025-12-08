Abinader sobre caso Senasa: todas las informaciones van a salir a la luz pública

El presidente Luis Abinader ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre cómo se sentía con este nuevo caso de corrupción. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que todas las informaciones sobre el caso de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) van a salir a la luz pública a través del Ministerio Público.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, donde al ser cuestionado sobre cómo se sentía con este nuevo caso de corrupción reiteró que el Gobierno ya ofreció su posición.

"Sobre los temas legales del caso de Senasa, nosotros explicamos ayer, tuvimos una comunicación y ahí está reflejado toda nuestra posición", expresó.

Posición del presidente Luis Abinader sobre el caso Senasa

Respecto a qué opina sobre el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que el Ministerio Público como parte del Poder Ejecutivo en los casos de investigación utiliza una "justicia selectiva", en casos de allanamientos y supuestas violaciones de derechos, Abinader contestó: "El Ministerio Público es el que tiene que responder ese tema. Lo de nosotros, desde el principio, ha sido mantener un Ministerio Público independiente y cero impunidad".

El presidente Luis Abinader reafirmó ayer que su Gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y la impunidad, al referirse a los resultados de la investigación realizada en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que afirmó arrojó indicios graves de actuaciones fraudulentas dentro de la institución.

Medidas y acciones oficiales frente a la corrupción en Senasa

El mandatario aseguró que cada señal de irregularidad será investigada "sin vacilaciones", y que cualquier responsable deberá responder ante los tribunales.

El jefe del Estado explicó que, desde que inició su primera gestión en agosto de 2020, asumió un compromiso "inquebrantable con la transparencia y la defensa del patrimonio público", razón por la cual dispuso acciones inmediatas al recibir informaciones preliminares que sugerían anomalías en los procedimientos administrativos de Senasa.

Según indicó, esas primeras alertas motivaron la apertura de una investigación interna destinada a esclarecer la veracidad de las denuncias.

El presidente ordenó que Senasa se constituya en actor civil dentro del proceso judicial que corresponda, con el fin de asegurar la recuperación del patrimonio presuntamente defraudado. Esto permitirá a la institución participar formalmente en la acusación, reclamar indemnización y dar seguimiento legal al caso.

Abinader llamó a la tranquilidad y reiteró que los dominicanos pueden confiar en que su Gobierno mantendrá firme la vigilancia y la sanción ante cualquier acto de corrupción.

"No habrá espacio para la impunidad ni para el engaño. Cada hecho será investigado y cada responsable, sometido a la ley. Ese es nuestro compromiso con Dominicana" Luis Abinader Presidente del país “