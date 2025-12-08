Abogados dicen "falta gente" por someter en caso Senasa y que algunos están colaborando en libertad

El abogado Jaime Terrero, representante legal del exgerente de Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Francisco Iván Minaya. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El abogado que representa al exgerente de Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Francisco Iván Minaya, dijo que hay algunas personas en libertad que están colaborando con el Ministerio Público y que hay que esperar que avancen las investigaciones del caso de corrupción.

Jaime Terrero, representante de Minaya, adelantó también que en esta etapa del proceso se concentra en demostrar los arraigos del exfuncionario y que no sustraerá del proceso.

Recordó que en la solicitud de medida de coerción, cuyo fundamento técnico ignora todavía porque no se ha depositado, no se discute culpabilidad ni inocencia.

"La información que yo tengo es que hay algunas personas que están colaborando, no sé quienes son, que están en libertad, tenemos que esperar que eso se desarrolle", dijo Terrero.

En tanto que su colega, Marcelino Vargas, sostuvo que "faltan gente" en el expediente "que no han sido interrogadas".

El Ministerio Público ejecutó el sábado los arrestos de ocho imputados en el desfalco con "miles de millones de pesos" a la ARS Senasa, entre ellos su exdirector Santiago Hazim; el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También están detenidos cuatro suplidores de la administradora de riesgos estatal, que son Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, el órgano acusador informó ayer que: "varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador".

Una mujer sola e indefensa

El abogado Marcelino Vargas se quejó de la forma en la que fue arrestada su defendida Ada Ledesma Ubiera, durante un allanamiento entre 9:00 y 10:00 de la noche del sábado.

"Siete unidades de la Policía y una guagua del Ministerio Público, a una mujer sola, indefensa y hasta enferma, esto es insólito, yo estoy anonadado", dijo.

Show mediático

El abogado Jaime Terrero atribuyó también a un "show mediático" el caso Senasa, el cual afirmó que "está tapando" pedidos de extradición de "algunos senadores de la República".