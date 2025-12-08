Contrataciones sin requisitos y órdenes "inapelables": así operaba red en el caso Senasa, según MP

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, durante un acto en el seguro estatal. ( FUENTE EXTERNA )

"Eso es del CEO", "Eso es del Olimpo" o "Vino respaldado". Estas fueron algunas de las expresiones que, según el Ministerio Público, utilizaba el grupo de personas que operaba bajo las órdenes del entonces director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, para aprobar contratos de prestadores que no cumplían con "los requisitos mínimos ni legales".

El expediente, de 537 páginas, presentado por el órgano persecutor para solicitar medidas de coerción contra diez imputados por presunta corrupción administrativa en el seguro estatal, afirma que Hazim enviaba a sus dos asistentes más cercanas, Johana Fernández y Johana Grullón, para ejecutar órdenes en su nombre. Dichas instrucciones, indica el documento, "eran inapelables".

Hazim está imputado por el MP de dirigir un entramado criminal en perjuicio del Estado dominicano que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos por un monto superior a los 15 mil millones de pesos. Por el caso hay 10 personas detenidas en espera de que se le conozca medidas de coerción.

Comité creado sin sustento legal A su llegada a Senasa, el imputado habría creado de manera arbitraria un "Comité de Contrataciones Médicas", una instancia que no existía dentro de la estructura institucional y que, según el órgano acusador, carecía de sustento legal, normativo y procedimental.Dicha estructura alteró por completo el mecanismo vigente para evaluar y aprobar prestadores de servicios de salud, según el Ministerio Público.

Ese comité estaba integrado por funcionarios de su círculo más cercano:

Francisco Iván Minaya, gerente de Salud

Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario

Gustavo Guilamo, coordinador del Gabinete

Germán Robles, consultor jurídico

Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación

De acuerdo con el expediente, el grupo respondía únicamente a la línea directa de autoridad de Hazim y centralizaba la aprobación de contratos.

Favores políticos, amistades y sobornos

Las investigaciones revelan que dicho comité operó como un instrumento para favorecer de manera selectiva a prestadores vinculados al entorno político, personal y económico de Hazim.

"Esto incluía personas que le habían apoyado durante campañas electorales o que supuestamente pagaban sobornos para ingresar a la red de servicios del Senasa", precisa el texto del expediente acusatorio.

La analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez declaró que Hazim justificaba las aprobaciones con frases como "aportó en la campaña" o "hay que ayudarlo".

Funcionaba al margen de Compra y Contrataciones

El Ministerio Público sostiene que las contrataciones se realizaban al margen del Comité de Compras y Contrataciones previsto en la Ley 340-06. Para eludir controles, se catalogaban distintos servicios como "servicios de salud" amparándose en la Ley 87-01, aun cuando no correspondían a esa categoría, lo que permitía contratarlos sin restricciones.

Coalición interna

La acusación establece que Hazim habría conformado una coalición con funcionarios de su círculo más estrecho: Minaya, Canaán, Robles y Velázquez.

El grupo actuaba de manera coordinada bajo sus instrucciones directas para aprobar contratos a proveedores sin los requisitos mínimos legales o técnicos, pero de interés político o económico para el entonces director ejecutivo, de acuerdo al MP.

Entre ellos, según el expediente, tenía un rol determinante Germán Robles, consultor jurídico, quien habría impuesto la aprobación de prestadores preferenciales y gestionado contratos de manera directa, fuera de los procedimientos establecidos.