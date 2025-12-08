Dejan detenido a Rafael Martínez Hazim tras presentarse a la Procuraduría General de la República

La Procuraduría detiene a Rafael Martinez Hazim en el caso de fraude a ARS Senasa. ( FUENTE EXTERNA )

Suman ya nueve los imputados por el fraude de "miles de millones" de pesos contra la ARS Senasa, luego de que este lunes se ejecutara el arresto de Rafael Martínez Hazim, quien se presentó a la Procuraduría General de la República.

Martínez Hazim llegó a la Procuraduria junto a su abogado Carlos Balcácer, quien explicó que había sido tres veces requerido por el Ministerio Público, se había presentado, pero el sábado se ejecutó un allanamiento en su casa pero este no estaba.

Al imputado se le conocería mañana la solicitud de medida de coerción junto a los otros ocho apresados, encabezados por el exdirector de Senasa, Santiago Hazim.

Al acompañarlo a la Procuraduría, Balcácer negó que su defendido sea sobrino del exdirector de Senasa, asegurando que no lo es ni "por la sexta generación" del árbol genealógico.

Los demás apresados

El pasado sábado el órgano acusador ejecutó también los arrestos del exgerente financiero de Senasa, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También están detenidos cuatro suplidores de la administradora de riesgos estatal, que son Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, el órgano acusador informó ayer, domingo, que "varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias".