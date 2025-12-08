Cámara de Cuentas garantiza auditoría al Senasa estará lista en menos de tres meses

Miembros que componen el pleno de la Cámara de Cuentas. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Francisco Tamárez, aseguró este lunes que trabajan con rapidez en la auditoría especial que realiza ese órgano al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y garantizó que su finalización no tomará tres meses.

Tamárez reveló que los escollos que encontraron para auditar al Senasa ya fueron superados, aunque evitó dar una fecha de cuándo se conocería el informe con los hallazgos del supuesto fraude que afectó a la aseguradora de salud estatal durante la gestión de su pasado administrador, Santiago Hazim.

Afirmó que las barreras encontradas para realizar el peritaje fue producto de que una parte de la documentación requerida para auditar ya estaba en poder del Ministerio Público y la otra de una empresa que la administraba.

"Cuando nosotros llegamos (al Senasa) no teníamos nada, pero ya todo está fluyendo y estamos trabajando a toda máquina para concluir a la brevedad posible la auditoría de la actual gestión", explicó el ejecutivo de la CCRD.

Santiago Hazim fue detenido el pasado sábado por la Procuraduría General de la República, junto a otras siete personas, incluyendo funcionarios actuales del Senasa y empresarios, acusados de prácticas corruptas que afectaron la capacidad financiera de la entidad.

El vicepresidente de la Cámara de Cuentas habló tras la presentación del informe con los avances de la presente gestión de ese órgano, correspondientes al período abril-diciembre de 2025, entre los que se incluyen 66 auditorías publicadas e inició 41 nuevas.

Mejoras aplicadas

Sobre el particular, destacó que las mejoras aplicadas a los informes de auditoría, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, la incorporación de 82 nuevos auditores y la transformación de la Escuela Nacional de Cuentas para capacitar al personal que realiza las auditorías.

"Hemos cambiado el paradigma que existía. Tenemos una nueva Cámara de Cuentas. Hemos hecho mejoras de tipo técnico, principalmente en la forma y en el fondo y tenemos una revisión más estricta. Eso se va a ver en los nuevos informes que van a salir, porque en lo que han salido hasta ahora estaban hechos por la pasada administración y nosotros hemos tenido que conocerlo y aprobarlo mediante resolución, pero en los nuevos se va a ver la diferencia", precisó.