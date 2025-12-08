MP atribuye a Santiago Hazim dirección de red para aprobar prestadores y desviar fondos en Senasa

A la derecha el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, junto a su abogado Miguel Valerio. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público presentó este lunes en la solicitud de medida de coerción a los detenidos en la operación Cobra información de los acusados de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) que atribuye al exdirector de la entidad, Santiago Hazim Albainy, la creación y dirección de una estructura interna orientada a intervenir en decisiones sobre la habilitación de prestadores de servicios, autorizaciones institucionales, contrataciones y utilización de fondos pertenecientes al régimen administrado por la entidad pública.

Según el expediente, esta estructura estaba integrada por funcionarios que ocupaban posiciones gerenciales y de asesoría jurídica dentro del Senasa, quienes aparecen mencionados en sus funciones institucionales en las áreas de salud, atención al usuario, afiliación y consulta legal.

El documento ubica a Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Germán Rafael Robles y Carmen José Velázquez dentro de ese grupo.

El Ministerio Público precisa que, durante el período analizado en la investigación, estas personas participaron en decisiones vinculadas a la habilitación y ampliación de servicios médicos ofrecidos por prestadores dentro del sistema nacional de salud manejado por Senasa, así como en procesos internos relacionados con firmas, autorizaciones, documentación y aprobaciones que fueron incluidas en el expediente judicial.

Participación señalada en habilitación de prestadores

De acuerdo con la acusación, el Ministerio Público obtuvo documentación en la que figura que el exdirector de Senasa habría aprobado la habilitación de prestadores de servicios médicos en conjunto con los demás miembros del grupo interno señalado, así como la emisión de autorizaciones de carácter administrativo dentro del sistema de salud público.

El expediente indica que entre esos prestadores figuran empresas autorizadas en períodos relacionados con la gestión señalada, dentro de las cuales aparecen Mednix SRL, Khersum SRL, Farmacad SRL, Doctor Clinic Office SRL, Universal Medical Assistance SRL, Medical Services and Supplies Export SRL, Medical Services Parts SRL y System Clinical SRL.

Según el Ministerio Público, los expedientes correspondientes a estas empresas se encuentran incorporados como parte de las diligencias practicadas por los investigadores durante el proceso y forman parte del análisis presentado en la solicitud de medida de coerción sometida ante la jurisdicción competente.

Empresas prestadoras y vínculos señalados

El expediente explica que las referidas entidades prestadoras de servicios médicos operaron dentro del sistema del Seguro Nacional de Salud y recibieron autorizaciones en el período comprendido por la investigación.

Asimismo, especifica que la incorporación de estas compañías se realizó mediante procedimientos administrativos documentados dentro de los archivos del organismo público.

El documento indica que la relación entre la estructura interna señalada y esos prestadores forma parte de los elementos incorporados como evidencia, sin que en estas páginas se detallen otros elementos referidos a contratos o montos específicos relacionados con los mismos.

Mecanismos administrativos mencionados

El Ministerio Público agrega que fueron identificadas operaciones institucionales relacionadas con autorizaciones, habilitaciones, documentación, firmas y disposiciones que, según el expediente, habrían sido tramitadas a través de la estructura interna descrita. Estas actuaciones forman parte de la acusación presentada por el órgano investigador.

En esta sección, el documento precisa que la participación del exdirector Hazim Albainy se extendió a decisiones administrativas relacionadas con la habilitación de esos prestadores, y que dichas actuaciones fueron registradas mediante resoluciones internas.

Leer más Dejan detenido a Rafael Martínez Hazim tras presentarse a la Procuraduría General de la República