MP pide 18 meses de prisión preventiva por presunto desfalco de RD$15 mil millones en Senasa

Parte de los detenidos en el caso Senasa cuando eran trasladados en la Procuraduría General de la República, ( SAMIL MATEO. )

El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso Senasa, un proceso que, según la investigación, apunta a un presunto desfalco millonario dentro de la Administradora de Riesgos de Salud estatal.

Tras presentar el expediente en el tribunal, el fiscal Héctor García explicó que el órgano acusador está pidiendo 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados, además de que el expediente sea declarado de "complejidad" debido a la magnitud de las operaciones que, según el Ministerio Público, habrían afectado fondos públicos.

García aseguró que la investigación habla de un manejo irregular de recursos que produjo un déficit superior a los 15,000 millones de pesos, dinero que debería estar disponible para el funcionamiento de la entidad pública y la cobertura de sus afiliados.

Diez imputados, incluido el exdirector

En total, el Ministerio Público señala a diez personas, entre ellas el exdirector ejecutivo de SeNaSa, como parte de la supuesta red que habría manejado recursos de forma fraudulenta.

El fiscal insistió en que los montos investigados y los movimientos financieros detectados justifican la solicitud de prisión preventiva, medida que quedará en manos del juez conocer y decidir en los próximos días.

Caso en desarrollo

Esta es la primera presentación formal del expediente tras los allanamientos y arrestos realizados durante la operación anunciada por las autoridades. Más detalles del expediente y las responsabilidades individuales se conocerán a medida que avance la judicialización.

El proceso ahora queda pendiente de audiencia para que el juez decida sobre la solicitud del Ministerio Público.