El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció hoy lo que define como un "patrón de actuación diferenciada" del Ministerio Público, al que atribuye un manejo desigual de las investigaciones según la filiación política de los imputados. La organización aseguró que esta conducta "amenaza la institucionalidad democrática" y evidencia una justicia "selectiva y políticamente orientada".

Según el documento presentado, el PLD sostiene que existe un contraste claro entre el trato que reciben los investigados vinculados al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el que se aplica a exfuncionarios, dirigentes opositores o ciudadanos sin influencia política.

Afirma que esta diferencia es "observable y verificable" y que configura un Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo.

El PLD señala que, en casos relacionados con el oficialismo, las actuaciones se realizan "con discreción y sin exposición mediática". Entre los elementos citados menciona la ausencia de allanamientos televisados, la no convocatoria de cámaras por parte del Ministerio Público y la posibilidad de que los investigados se entreguen voluntariamente, incluso en procesos de extradición.

También apunta que los expedientes se manejan bajo hermetismo, sin filtraciones y con declaraciones oficiales centradas en "respeto procesal" y "garantías".

Denuncias sobre actuaciones en casos contra opositores

En contraste, el partido opositor afirma que cuando las investigaciones involucran a dirigentes o exfuncionarios del PLD, el Ministerio Público ejecuta operativos de madrugada, con despliegue de armas largas y presencia mediática.

También denuncia la divulgación anticipada de miles de páginas de expedientes, medidas coercitivas consideradas desproporcionadas y declaraciones públicas que, a su juicio, crean una percepción de culpabilidad antes del juicio.

Acusación de "lawfare"

El PLD enmarca este comportamiento en lo que denomina "lawfare", es decir, el uso de mecanismos penales con fines políticos. Asegura que el patrón detectado busca proteger a allegados al Gobierno y perseguir a quienes representan riesgos para la hegemonía del partido oficial, lo que —sostiene— afecta la reputación de los imputados y condiciona la opinión pública.

Llamado a la independencia judicial

La organización reafirmó su compromiso con el Estado de derecho y advirtió que, a su juicio, una justicia utilizada "para proteger a unos y perseguir a otros deja de ser justicia". El PLD insistió en que el país necesita un Ministerio Público que actúe con independencia efectiva y garantice igualdad ante la ley.

La Procuraduría General no ha reaccionado públicamente a estas acusaciones.