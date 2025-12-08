Aplazan audiencia contra hombre que amenazó al presidente Luis Abinader

Momento en que agentes de la Policía Nacional trasladan a Héctor Julio Mercedes Rodríguez, el hombre que amenazó al presidente Luis Abinader a través de un audiovisual. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo aplazó este lunes la audiencia contra Héctor Julio Mercedes Rodríguez, acusado de amenazar al presidente Luis Abinader a través de un video difundido en redes sociales.

La audiencia fue fijada para el próximo miércoles, con el objetivo de que al imputado se le practique una evaluación psiquiátrica.

Video viral con amenazas al mandatario

Se recuerda que la tarde del pasado viernes, Mercedes Rodríguez apareció en un video publicado en redes sociales, en el que lanzó amenazas directas contra el mandatario.

El acusado, quien se presenta como exsargento mayor de la Fuerza Aérea, fue arrestado horas después de que el audiovisual se viralizará en el sector Santa Lucía, a la altura del kilómetro 5, carretera El Seibo, La Romana-Higüey.

En el video de más de dos minutos, Rodríguez afirma poseer un arma de alto calibre y menciona que la habría obtenido a través de un oficial de alto rango.

Estas declaraciones encendieron las alertas institucionales y activaron protocolos de seguridad que incluyen análisis de riesgo, rastreo digital y revisión de historial disciplinario, así como cooperación interagencial.