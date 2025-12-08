Juez conocerá este martes coerción contra cuatro del colegio Da Vinci por muerte de Stephora

La estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de la ciudad. ( FUENTE EXTERNA )

Será este martes, a partir de las 9:00 de la mañana, cuando el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conozca la medida de coerción contra cuatro personas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.

La menor, de nacionalidad haitiana, falleció ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de la ciudad.

El abogado de la familia de la menor, Miguel Díaz, informó que se encuentran analizando el expediente depositado por el Ministerio Público, el cual supera las 500 páginas, para fijar su posición durante la audiencia.

Dijo que necesitan el tiempo adecuado para evaluar toda la documentación que sustenta la acusación.

El Ministerio Público presentó ayer domingo la solicitud de medida de coerción, que incluye una garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada, impedimento de salida del país sin previa autorización, presentación periódica ante las autoridades y colocación de localizadores electrónicos.

Las imputadas

La solicitud de coerción está dirigida contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El órgano acusador sostiene que la conducta de las imputadas configura homicidio involuntario, así como abandono y maltrato de menores.

La investigación del Ministerio Público indica que el colegio movilizó 87 niños con solo tres cuidadoras, sin chalecos salvavidas, sin verificar si sabían nadar y sin comprobar la profundidad de las piscinas del lugar donde se realizó la excursión.

Asimismo, asegura poseer un video que evidencia "negligencia extrema" tanto de las cuidadoras como del personal que organizó el paseo escolar, lo que habría contribuido a la tragedia en la que perdió la vida la menor.