Yeni Berenice: "La corrupción es una violación sistemática a los derechos humanos"

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó la noche de este lunes que la corrupción constituye "una profunda violación sistemática a los derechos humanos" y advirtió que sus efectos trascienden lo económico, e impactan directamente la seguridad ciudadana, la salud, la educación y la calidad de vida de la población.

Reynoso ofreció estas declaraciones durante la apertura del Primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción: Desafíos y Oportunidades en RD y la Región, organizado por el Ministerio Público, donde señaló que en 2020 el país contaba con solo seis fiscales dedicados a investigar corrupción, número que hoy supera los cien, entre fiscales y técnicos especializados.

La actividad se realizó en un hotel capitalino.

"La corrupción es transversal a todo. Un soborno en una aduana puede terminar en un homicidio en la calle, porque un arma que nunca debió entrar al país lo hizo gracias a un acto corrupto", sostuvo.

Agregó que el crimen organizado "no existe sin corrupción", por lo que ambas manifestaciones "son una alianza que causa muerte, subdesarrollo y erosiona la institucionalidad".

Operaciones de criminalidad

La procuradora sostuvo que el Ministerio Público ha desarrollado en los últimos cinco años más de 30 operaciones contra la criminalidad organizada y corrupción, gracias a una estrategia "integral, técnica y basada en excelencia".

Asimismo, insistió en que el dinero sustraído al Estado debe ser recuperado judicialmente y reinvertido en salud, educación y servicios esenciales.

Nuevas especialidades

Reynoso anunció que el Ministerio Público avanza en la creación de nuevas unidades especializadas, la tecnificación total de las investigaciones y políticas de persecución que serán publicadas para garantizar transparencia.

Entre los proyectos mencionó:

La primera promoción de abogados para la defensa de las víctimas

La unidad de análisis criminal

Las fiscalías comunitarias

"El Ministerio Público tiene la obligación de ser correcto, honesto, justo y transparente, porque no podemos exigir cumplimiento de la ley si no somos ejemplo de ello", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/la-procuradora-general-yeni-berenice-reynoso-reconocio-el-esfuerzo-que-realiza-la-sociedad-civil-1-f7c99614.jpg Mirna Ortiz, titular de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho. (FUENTE EXTERNA)

Corrupción y calidad de vida

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, resaltó que para enfrentar la corrupción con éxito se requieren tres elementos: compromiso social, voluntad política y fortaleza institucional, factores que, dijo, "han estado presentes en República Dominicana desde 2020".

Camacho destacó que en los últimos cinco años el órgano persecutor ha ejecutado nueve grandes operaciones, procesado más de 200 personas y mejorado en el Índice de Percepción de la Corrupción, pasando de 28 puntos en 2020 a 36, y pasó de ocupar el puesto 128 al 104 de 180 países.

Afirmó que esos avances han sido posibles por el trabajo sostenido del equipo de fiscales, "que en muchos casos ha tenido que sacrificar tiempo con sus familias".

El congreso fue inaugurado con un discurso de Mirna Ortiz, titular de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien recordó que desde 2020 se han decomisado bienes por más de 10,000 millones de pesos a favor del Estado.

Ortiz explicó que el evento busca reflexionar sobre los desafíos actuales y fortalecer la investigación penal mediante intercambio de experiencias y formación especializada.

"Los retos continúan, y el diálogo es esencial para seguir avanzando hacia una República Dominicana más transparente", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-08-at-92113-pm-02f7f23a.jpeg Francisco Dall´Anese, experto en ciencias penales. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La evento de este lunes incluyó una conferencia magistral del costarricense Francisco Dall´Anese, experto en ciencias penales, quien ofreció herramientas para mejorar la instrumentación de casos y garantizar investigaciones sólidas.

El congreso continuará este martes con paneles y conferencias de especialistas nacionales e internacionales.