El abogado Miguel Díaz, representante legal de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, aseguró este martes que los videos del incidente confirman que la niña de 11 años pidió auxilio antes de morir ahogada durante una excursión escolar del Instituto Integral Leonardo Da Vinci.

El jurista explicó que los audiovisuales revelan una escena "desgarradora" que demuestra una cadena de negligencias y omisiones por parte del personal responsable.

Díaz señaló que las imágenes, grabadas por cámaras con audio instaladas en la hacienda donde ocurrió la tragedia, confirman que la menor cayó en un desnivel no señalizado de una piscina profunda, de más de seis pies, y comenzó a gritar.

"Lo que muestran estos videos es algo lamentable y desgarrador. La niña va caminando, da un paso hacia la parte profunda y comienza a gritar. Se escuchan claramente todos sus gritos. Pedía auxilio mientras movía las manos", relató.

Según el abogado, varios niños que estaban cerca la vieron ahogarse, pero no dieron la voz de alerta.

Explicó que seis menores la señalan cuando se está hundiendo y luego se marchan a otro espacio de la piscina.

Indicó que, al mismo tiempo, una de las orientadoras que se encontraba encargada del grupo, y que actualmente está imputada, pasó cerca del lugar sin percatarse de lo que ocurría.

"Ella pasa por el lado, con un celular en la mano, sin mirar en ningún momento hacia la piscina. Luego se sienta con otra compañera en un lugar apartado. Nunca supervisaron", afirmó el abogado.

Díaz aseguró que el cuerpo de la niña permaneció más de 30 minutos sumergido antes de que otros alumnos se percataran de que algo no estaba bien.

Relató que luego, al emerger el cuerpo, tres estudiantes parecen empujarla creyendo que se trataba de un juego, hasta que uno de ellos nota la gravedad de la situación y comienza a gritar pidiendo ayuda.

Señaló que fue en ese momento cuando el personal del colegio presente en la excursión corrió hacia el lugar.

Se negaron a llamar al 9-1-1

El abogado denunció, además, que los videos captan claramente a estudiantes pidiendo que se llame a los servicios de emergencia, mientras que las profesoras se niegan a hacerlo.

"Se escucha que dicen que no llamen al 9-1-1, que primero tienen que comunicarse con la directora. Incluso un empleado de seguridad del lugar pide llamar al 9-1-1, y aun así le dicen que no", narró.

Miguel Díaz describió el video a su salida del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, luego de que la jueza aplazara la audiencia sobre la solicitud de medida de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, centro responsable de la excursión.

Por el caso están siendo procesadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público solicita la imposición de varias medidas de coerción, entre ellas una garantía económica de 50 millones de pesos, que deberá ser depositada a través de una compañía aseguradora.

