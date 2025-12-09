×
SENASA

Tribunal aplaza para este jueves audiencia de coerción contra imputados por fraude en Senasa

El citado tribunal dispuso que la solicitud será conocida a partir de las dos de la tarde

    Expandir imagen
    Tribunal aplaza para este jueves audiencia de coerción contra imputados por fraude en Senasa
    Imputados por caso Operación Cobra al entrar a la audiencia. (NEAL CRUZ)

    La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este jueves 11 de diciembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los acusados del fraude contra la ARS Senasa

    El citado tribunal dispuso que la solicitud será conocida a partir de las dos de la tarde

    Los 10 acusados del fraude al Senasa que causó más de 15 mil millones de déficit a esa única ARS estatal fueron trasladados al tribunal que le conocerá medidas de coerción, aunque la mayoría de los abogados adelantaron que solicitarán se aplace para ellos poder leer bien el expediente depositado ayer por el Ministerio Público.

    El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso, bautizado como Operación Cobra, se declare complejo. 

    Acusación

    El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.

    • La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.   
