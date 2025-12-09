La jueza de Atención Permanente de Santiago, Yerixa Cabral, aplazó para mañana miércoles la audiencia de solicitud de medida de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, imputadas por la muerte de la estudiante haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre.

El aplazamiento se produjo para permitir que los abogados de la familia de la menor presenten formalmente su escrito de querella.

Además, para que la madre de la niña fallecida, Lovely Joseph, participe en la audiencia.

Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, afirmó que el Ministerio Público está enfocado en realizar un proceso responsable, atendiendo a que se trata de un hecho grave que costó la vida de Stephora.

"La niña está muerta, eso no debió haber ocurrido", expresó, al asegurar que el órgano acusador procura justicia.

Precisó que, por el momento, la investigación se sostiene en una calificación jurídica provisional por homicidio involuntario y negligencia.

La magistrada Informó que hay cuatro personas involucradas en esta fase inicial del proceso, contra quienes se solicita medida de coerción consistente en el pago de garantía económica de 50 millones de pesos.

Señaló que la investigación se encuentra en su etapa inicial, por lo que no es prudente adelantar conclusiones.

"Pueden sobrevenir nuevas cosas a medida que avancemos", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-122518-pm-09a00171.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-122518-pm-09a00171.jpeg Una de las empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, imputadas por la muerte de la estudiante haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, en la provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder">

Imputadas

Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Instituto Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Stephora Anne-Mircie Joseph falleció ahogada en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, adonde había sido llevada en una excursión escolar junto a otros estudiantes del centro educativo, ubicado en la carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

La audiencia será retomada mañana, cuando el tribunal reciba la querella particular de los familiares y continúe con el conocimiento de las medidas de coerción.