Corte de Apelación de Puerto Plata anula condenas contra Wander Franco y la madre de la menor

El tribunal de la provincia Puerto Plata anuló la condena de Wander Franco y la orden de un nuevo juicio. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata anuló este martes la sentencia que condenaba al pelotero Wander Franco a cinco años de prisión suspendida por abuso sexual contra una menor de edad.

La decisión adoptada por la sala también anula la pena contra Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, a 10 años de reclusión por explotación sexual y lavado de activos.

El tribunal dispuso, además, la celebración de un nuevo juicio para ambos acusados.

Según informó el tribunal, la sentencia íntegra será entregada a las partes en los próximos días, acompañada de las explicaciones que motivaron la anulación del fallo de primera instancia.

En el juicio inicial, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata había impuesto a Franco varias restricciones especiales, entre ellas mantenerse alejado de menores de edad con fines sexuales.

Además, ordenó el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público. El incumplimiento de las medidas implicaba la ejecución efectiva de la condena.

Martha Vanessa Chevalier había sido sentenciada a 10 años de prisión tras ser hallada culpable de explotación sexual y lavado de activos.

Decomiso de bienes

El tribunal de primera instancia también ordenó el decomiso de múltiples bienes bajo su posesión, entre ellos un solar de 600 metros cuadrados en Villa Montellano, un vehículo Suzuki Swift 2023, US$68,500, RD$800,000 en efectivo, RD$2.1 millones en una cuenta bancaria, así como equipos y dispositivos electrónicos.

Con la anulación de la sentencia, el proceso deberá reiniciarse, dejando nuevamente en manos de un tribunal de primera instancia la valoración de las pruebas y la determinación de eventuales responsabilidades penales.