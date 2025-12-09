Equipo de Recuperación de Patrimonio se constituye en actor civil para recuperar fondos de Senasa

Parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) compuesto por Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano, quienes acudieron a la Procuraduría para depositar querella civil en caso Senasa. ( ANA AYBAR )

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) depositó este martes una querella ante la Procuraduría General de la República para constituirse en actor civil en el caso del presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La acción busca que el Estado pueda reclamar los recursos que fueron desviados, según el expediente de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Ascienden a 15,900 mil millones de pesos.

El coordinador del ERPP, Manuel Conde, explicó que la demanda se dirige contra todas las personas y empresas que el Ministerio Público ha identificado hasta el momento como posibles responsables del presunto esquema fraudulento. Además, contempla no descartan incluir más involucrados a medidas que avancen las investigaciones.

"Estamos actuando en nombre y representación del Estado dominicano y de Senasa, con el objetivo de que, además de las consecuencias penales, los responsables sean obligados a reparar íntegramente el daño causado, devolver los recursos apropiados indebidamente y resarcir los perjuicios provocados a la institucionalidad y, sobre todo, al pueblo dominicano", señaló Conde.

Esquema y su impacto

Según detalla la querella, el caso describe una trama compleja que abarca desde el pago de sobornos millonarios y el falseamiento de documentación para desviar fondos destinados a medicamentos y procedimientos médicos a través del seguro estatal.

"Todo esto desgarra el alma. No hablamos de simples irregularidades administrativas, sino de un esquema que constituye un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos, posiblemente el más cruel atentado hasta ahora documentado en el país en materia de servicios de salud financiados con fondos públicos", sostuvo el equipo de abogados, que asumirá de forma gratuita el caso, ya que cobrará el 15 % estipulado en los acuerdos que tienen con el Estado.

"Lo hacemos para que ningún costo adicional se sume al daño ya sufrido por los millones de dominicanos y dominicanas que han sido vejados, estafados y puestos en riesgo por esta red delincuencial", enfatizó.

Adelantó que acompañará al Ministerio Público en todas las etapas del proceso, impulsando que la investigación "llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar quién resulte comprometido, sus vínculos o su posición social", y haciendo énfasis en la recuperación efectiva de los recursos distraídos.

Lo que dijo Abinader Al referirse al caso hace unos días, el presidente de la República, Luis Abinader, instó a Senasa constituirse en actor civil, para "recuperar cada peso robado".