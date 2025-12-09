El MP describe empresas usadas para canalizar supuestos sobornos y simular servicios en Senasa

Documentación presentada durante audiencia de conocimiento de medidas de coerción a imputados en caso Senasa, ( NEAL CRUZ )

En el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó durante varios años una presunta estructura criminal dedicada a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.

Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la red estuvo encabezada por el entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y tuvo ramificaciones hacia empresas privadas del sector salud.

Imputación a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

A Hazim Albainy, director de Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, se le atribuye la creación, sin sustento legal, de un Comité de Contrataciones Médicas integrado por gerentes cercanos. Entre ellos, los imputados Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.

El Ministerio Público afirma que este comité operaba solo bajo la autoridad de Hazim y que funcionaba para desviar contrataciones en favor de prestadores vinculados a intereses personales, políticos y económicos del entonces director.

El expediente señala que, incluso antes de ocupar el cargo, Hazim recibió beneficios como vehículos de alta gama de empresarios luego favorecidos en la institución. También indica que coordinaba toda la operación, aseguraba contrataciones y controlaba pagos.

También sostiene que se aprobaban contratos para prestadores que no cumplían requisitos legales ni técnicos, o que pagaban sobornos para ingresar a la red de servicios. Según la analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez, Hazim justificaba decisiones con expresiones como "aportó en la campaña" o "hay que ayudarlo".

Germán Rafael Robles Quiñones

El consultor jurídico de Senasa, Germán Robles, es descrito como una figura con "poder determinante". Según la acusación, imponía aprobaciones irregulares y gestionaba contratos fuera de los procedimientos.

Cuando José Pablo Ortiz Giráldez enfrentó dificultades judiciales, Robles asumió el rol de receptor del soborno del treinta por ciento. El Ministerio Público asegura que recibió 536 millones de pesos en efectivo, entregados por la imputada Cinty Acosta Sención en su residencia, su oficina y otros lugares, entre 2022 y 2023.

La acusación sostiene que Robles garantizaba la protección jurídica del esquema y actuaba en coordinación con Hazim y Ortiz Giráldez.

Francisco Iván Minaya Pérez

Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, dirigía las reuniones del comité creado por Hazim y homologaba acuerdos pese a informes que alertaban incumplimientos.

Entre 2021 y 2023, la empresa Nutri-Med Marine Alvarado SRL/NutriMed CAS, Nutrición & Medicina SRL recibió pagos por 4,074,855,686.67 pesos.

La solicitud de coerción indica que Minaya solicitaba pagos a favor de esa empresa aun cuando incumplía obligaciones contractuales, con el fin de asegurar sobornos. La investigación señala que Minaya recibió botellas de whisky costosas, canastas, artículos lujosos y otros beneficios para garantizar decisiones favorables.

El Ministerio Público afirma: "La investigación ha permitido comprobar que el imputado Francisco Iván Minaya Pérez, en el ejercicio de sus funciones dentro del Seguro Nacional de Salud, mantuvo una relación de favorecimiento indebido hacia la empresa Nutrimed, representada por Cinty Acosta Sención, recibiendo a cambio dádivas y beneficios económicos directos".

Además, lo señala como actor en la contratación irregular de la empresa Farmacard SRL en violación a la Ley 340-06.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-09-at-45046-pm-1-2516669c.jpeg Imputados durante audiencia de este martes. (NEAL CRUZ)

Cinty Acosta Sención

El expediente indica que Cinty Acosta Sención fue clave en la estructura financiera. Recibió el cincuenta por ciento de las acciones de Nutrimed a cambio de asumir la gestión financiera y asegurar la obtención de programas públicos, incluido el Programa de Suplementación y Nutrición para Adultos Mayores, del cual recibiría el cuarenta por ciento del ingreso bruto.

El Ministerio Público sostiene que Nutri-Med canalizó sobornos hacia Santiago Hazim con la intermediación de José Pablo Ortiz Giráldez y Germán Robles.

Rafael Luis Martínez Hazim

A Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Santiago Hazim, se le atribuye usar su influencia familiar para captar al doctor Emmanuel Chinweoke Ajá en una supuesta alianza comercial, asegurándole que "su tío, Santiago Hazim, era el encargado de Senasa".

La acusación establece que Rafael Hazim recibió cuarenta mil dólares del doctor Ajá a través de la cuenta de Grupo Siulrod SRL, en lo que el Ministerio Público califica como una estafa. Solo entregó tres maletines incompletos y luego lo habría amenazado alegando impunidad por su parentesco.

También se señala que recibió beneficios dentro de Senasa por su relación con el entonces director, incluido un código preferencial de prestación de servicios.

RELACIONADAS

Eduardo Read Estrella

El expediente indica que Eduardo Read Estrella, presidente de Khersum SRL, empresa del Grupo Read contratada por Senasa desde 2020, recibía pagos mensuales bajo el esquema de capitación, aunque los afiliados no usaran los servicios.

Heidi Mariela Pineda Perdomo

A Heidi Mariela Pineda Perdomo se le atribuye buscar ventajas en contrataciones mediante sobornos. La empresa Flavorheart Food Parts SRL, representada por ella, obtuvo el contrato del programa Nutrisalud sin tener licencia de habilitación para consultorios de primer nivel.

José Pablo Ortiz Giráldez

Según la acusación, Ortiz Giráldez utilizó su empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL para simular operaciones inexistentes y recibir fondos de sobornos, ocultando su origen.

Gustavo Enrique Messina Cruz

El Ministerio Público sostiene que Gustavo Messina, director financiero de Senasa entre 2020 y 2024, controló de forma absoluta el Bordereau, el registro de autorizaciones pendientes de pago. Según la acusación, manipuló ese proceso para ocultar pérdidas y distorsionar la realidad financiera de la institución.

El informe señala que asignó montos subvaluados a autorizaciones por hospitalización y emergencias, fijó valores sin sustento técnico y permitió que miles de autorizaciones aparecieran con montos falsos. Algunas figuraban por 90 pesos, pero se pagaban en cifras millonarias.

La acusación indica que contó con el aval de la dirección ejecutiva de Santiago Hazim. También ordenó a empleadas bajo su mando realizar ajustes para alterar estados, valores y reclamos, incluso reactivando autorizaciones anuladas.

El Ministerio Público afirma que su objetivo era encubrir déficits y distorsiones generadas por los actos de corrupción ocurridos bajo la administración de Hazim.

Ramón Alan Speakler Mateo

El Ministerio Público señala que Ramón Alan Speakler Mateo, gerente de Grupo Siulrod SRL, participó en un esquema de prestación de servicios para afiliados del régimen contributivo. Según la acusación, junto con Rafael Luis Martínez Hazim, se habría apropiado de quince millones de pesos en perjuicio de Senasa.

Leer más Abinader reacciona frente al caso Senasa y descarta impunidad