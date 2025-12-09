Abogados de ERPP dicen que en el caso Senasa representarán al Estado sin cobrar honorarios

El ERPP presentó este martes una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude cometido contra Senasa. ( LUDUIS TAPIA )

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) presentó este martes una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud, pero el anuncio que marcó el depósito no fue el contenido jurídico del documento, sino la decisión del colectivo de asumir el caso sin cobrar honorarios al Estado.

El ERPP explicó que trabajará de manera totalmente pro bono, sin recibir pagos ni comisiones vinculadas a eventuales montos recuperados. "Por la especial sensibilidad de este expediente y por lo que representa para millones de afiliados de Senasa, hemos decidido asumir esta representación sin cobrar un solo centavo al Estado dominicano", indicó el equipo.

Los abogados señalaron que su decisión busca evitar que "ningún costo adicional se sume al daño ya sufrido" por la población afiliada al seguro público. Afirmaron que el caso impacta directamente la salud de la ciudadanía y que, por esa razón, asumen una responsabilidad ética además de legal.

La querella, depositada contra todas las personas físicas y jurídicas que el Ministerio Público, ha identificado hasta ahora como presuntos involucrados, no descarta nuevas inclusiones conforme avance la investigación. El colectivo insistió en que actuará como querellante y actor civil para asegurar que la dimensión patrimonial del daño no quede sin respuesta.

La trama del expediente

El ERPP afirmó que la trama descrita en el expediente abarca sobornos millonarios, documentación falseada y desvío de recursos destinados a medicamentos y procedimientos médicos. "No hablamos de simples irregularidades administrativas, sino de un esquema que constituye un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos", sostuvo.

El grupo adelantó que acompañará al Ministerio Público en todas las etapas del proceso y que impulsará la investigación "hasta las últimas consecuencias, sin importar quién resulte comprometido". Subrayó que su meta es recuperar la mayor cantidad posible de fondos sustraídos.

"Nuestro compromiso es claro: cada peso que vuelva al patrimonio público debe traducirse nuevamente en acceso a servicios de salud dignos para la gente y el fortalecimiento de Senasa", concluyó el colectivo.

El ERPP es un equipo de abogados contratado por el Poder Ejecutivo para representar al Estado y a las entidades públicas víctimas de corrupción, con facultades para ejercer acciones penales y civiles, presentar querellas y perseguir la restitución de bienes y fondos públicos.