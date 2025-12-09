El equipo legal de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada durante una excursión escolar, anunció que presentará una querella formal y solicitará prisión preventiva contra los responsables del colegio Leonardo Da Vinci, al considerar que hubo negligencia grave y un presunto intento de encubrimiento en torno al caso.

El jurista Shesnel Calcaño explicó que pedirán la medida de coerción más severa debido a la forma en que la institución y su personal actuaron antes, durante y después de que la niña muriera por asfixia mecánica por ahogamiento, cómo establece la autopsia sobre la causa del deceso.

"La prisión preventiva es la medida más idónea ante la magnitud de lo ocurrido y por la conducta que han mostrado los responsables del colegio. Esto no puede quedar en manos de personas que no actuaron con humanidad y que después intentaron manejar la situación para evitar consecuencias", afirmó.

El jurista señaló que la menor agonizó ante la mirada de otros estudiantes que, según dijo, la vieron pedir ayuda sin que nadie alertara a las maestras, quienes alegadamente se encontraban lejos de la piscina y distraídas en otras actividades.

Calcaño aseguró que pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que el cuerpo fuera descubierto por tres niños.

Dijo que las maestras no estaban pendientes de los niños, lo que evidencia una falta de supervisión inaceptable.

Calcaño aseguró que la respuesta del colegio y de las autoridades ha sido irregular.

Denunció que solo se entregaron tres de los videos de seguridad, cuando en el lugar habría más cámaras operando.

También aseguró que la madre de la menor fue mantenida apartada por horas y que la institución no llamó al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 de inmediato.

"Lo único claro aquí es el protocolo del encubrimiento. No han dado explicaciones, se han negado a entregar documentos requeridos y ni siquiera han identificado adecuadamente a su representante legal. Todo eso agrava la sospecha de una actuación fuera de lugar", dijo.

Querella incluirá al colegio y a su representación jurídica

Calcaño informó que la querella presentada abarcará al colegio Leonardo Da Vinci a través de su representante legal, así como a la asociación que administra el centro educativo, quienes habrían sido excluidos del proceso.

Indicó que también solicitarán que se investigue el manejo de las evidencias y el actuar del personal que estuvo presente en la escena.

"Vamos a accionar contra el colegio y quienes lo representan, porque tenían el deber de proteger a esa niña. La madre confió en esa institución como todas las familias que dejan a sus hijos bajo el cuidado de un centro escolar", manifestó.

El abogado aseguró que continuarán impulsando acciones legales para que la muerte de Stephora no quede impune.

Imputadas

Por el caso están siendo procesadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público solicita la imposición de varias medidas de coerción, entre ellas una garantía económica de 50 millones de pesos, que deberá ser depositada a través de una compañía aseguradora.