Afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) fueron sometidos a procedimientos altamente riesgoso que ponían en peligro su vida y sin necesitarlos, por ejemplo, a una sola persona se sometió a "cinco cateterismos", operación en la cual se introduce al paciente una sonda delgada por el lado izquierdo del corazón.

La revelación la hizo esta mañana la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, que calificó el entramado que, afirma, se desarrolló en esa ARS estatal, como "absolutamente criminal".

Por esa razón, sostuvo que profundizan, sin descanso, la investigación en el Senasa, que cuenta con más de 7.6 millones de afiliados, la mayoría subsidiadas y más vulnerables, para constatar si "alguien, por ser expuesto a procedimientos innecesarios" perdió la vida.

La supuesta red, de la cual ya hay 10 personas sometidas a la justicia y encabezada por el exadministrador del Senasa, Santiago Hazim, habría funcionado desde que fue designado ese funcionario a esa administradora de riesgos, en agosto del 2020.

En la solicitud de medida de coerción contra el grupo, se cita que también se hacían sesiones de radioterapias, quimio a enfermos con cáncer, colocación de stents coronarios, endoscopía y colonoscopía "innecesarios".

Habrá más sometidos

En un encuentro con periodistas que cubren la fuente, la procuradora general de la República garantizó que todo el que estuvo alguna participación en esta red será lleva a los tribunales, por lo que adelantó que "más personas serán imputadas".

"Para el Ministerio Público, este es un caso de altísima prioridad, este equipo ha estado trabajando sin descanso y va a seguir trabajando para que no solo haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino también para que el Estado decomise y sea restituido cada peso".

De los 7.6 millones de afiliados a ARS Senasa, el 75 % (5,700,688 personas) pertenecen al régimen subsidiado, destinado por ley a proteger a desempleados, discapacitados e indigentes y el cual es financiado fundamentalmente por el Estado.

Al responder a preguntas de periodistas, la máxima representante del Ministerio Público recordó que esa es la única ARS gubernamental que tiene la salud asegurada de la mayor proporción de dominicanos y, sobre todo, a los más pobres.

Dijo también que "hasta este momento", por razones del tiempo que lleva el proceso de investigación del fraude Senasa, que se ha bautizado como Operación Cobra, no tiene casos de decomisos pactado, pero que sí el Ministerio Público "va a salir a recuperar cada centavo que se haya sustraído".

El órgano acusador cuantifica en casi 16 mil millones pesos el déficit generado en Senasa por la supuesta red que encabezaba su exdirector, Santiago Hazim, quien permaneció en el puesto por cinco años consecutivo y está ahora mismo en la carcelita del Palacio de Justicia esperando que se le conozca medida de coerción.

Además de Santiago Hazim, están imputados el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya.

También son señalados Rafael Martínez Hazim y los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.