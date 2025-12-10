×
abogados familia niña fallecida excursión escolar
abogados familia niña fallecida excursión escolar

VIDEO | Abogados de familia de niña fallecida en excursión escolar solicitan ampliar lista de imputados

También piden solicitar prisión preventiva

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada durante una excursión escolar el pasado 14 de noviembre, solicitaron este miércoles que se incluyan nuevos imputados en el expediente y que se modifique la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

Miguel Díaz, representante legal de los familiares de la menor, pidió que sean integrados a la acusación los propietarios de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, donde ocurrió el hecho, así como otros directivos del centro educativo Leonardo Da Vinci, al considerar que su responsabilidad debe ser investigada y perseguida penalmente.

La audiencia para conocer las medidas de coerción está pautada para celebrarse este miércoles.

Actualmente, el Ministerio Público acusa a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Coerción

Contra ellas, el órgano acusador solicita la imposición de una garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada, además del impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y la colocación de localizadores electrónicos.

  • Según la acusación, la niña Stephora Anne-Mircie Joseph perdió la vida ahogada en una piscina sin supervisión adecuada durante una actividad recreativa en la hacienda, a la que fue llevada por el centro educativo.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.