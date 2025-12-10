Imponen garantía económica a tres empleadas por muerte de Stephora; MP apelará decisión

Una de las maestras imputadas es trasladada a la sala de audiencia durante la audiencia de medidas de coerción por el caso de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la directora del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/whatsapp-image-2025-12-10-at-11807-pm-9bbffb69.jpeg La madre de Stephora Anne-Mircie Joseph, acompañada por su equipo legal, a su llegada al tribunal durante la audiencia del caso. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido", explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho

Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

"Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso", dijo Fermín.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/10/whatsapp-image-2025-12-10-at-11807-pm-9bbffb69.jpeg La madre de Stephora Anne-Mircie Joseph, acompañada por su equipo legal, a su llegada al tribunal durante la audiencia del caso. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

"Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido", expresó.

Ministerio Público apelará

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución "no está conforme con la decisión" y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

"Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente", declaró.