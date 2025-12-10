MP describe en dispositivo de medida de coerción "descuido extremo" en caso de niña haitiana

El Ministerio Público presentó un relato detallado que evidencia el "descuido extremo" y la "negligencia" del personal responsable de supervisar a los 87 estudiantes que participaban en la excursión escolar donde murió ahogada la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph. ( ARCHIVO )

El Ministerio Público presentó un relato detallado que, según asegura, evidencia el "descuido extremo" y la "negligencia" del personal responsable de supervisar a los 87 estudiantes que participaban en la excursión escolar donde murió ahogada la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph R., de 11 años.

Los hechos

De acuerdo con la exposición de la fiscalía, sustentada en las imágenes de cámaras de seguridad, a las 9:44 de la mañana del viernes 14 de noviembre la menor entró a la piscina caminando con confianza, sin que existiera ningún tipo de señalización sobre la profundidad.

Establece que, al llegar a la mitad, notó que el nivel del agua era mayor y de inmediato comenzó a hundirse, moviendo los brazos para pedir auxilio.

Indica que un minuto después, a las 9:45 a. m., mientras la niña luchaba desesperadamente por mantenerse a flote, la imputada Francisca Josefina Tavárez Vélez, una de las encargadas de la supervisión, caminó por el borde de la piscina, pasando justo al lado de la víctima sin percatarse de lo que ocurría.

En lugar de auxiliarla, según el relato, se dirigió hacia el área del jacuzzi, conversó con varios niños y luego regresó al gazebo, nuevamente sin notar a la menor en peligro.

A las 9:47 a. m., el cuerpo de la niña se hundió hasta el fondo de la piscina. En ese momento, otra de las imputadas, Vilma Altagracia Vargas Morel, permanecía utilizando su teléfono celular sin prestar atención al área donde se encontraban los estudiantes.

Pese a que soltó el celular a las 9:50 a. m., Vargas Morel continuó conversando con Tavárez Vélez "sin realizar revisión alguna de los menores que estaban dentro de la piscina", según la acusación. No fue hasta las 10:16 a. m., cuando se sentó en un muro frente al gazebo, que el cuerpo de la niña subió a la superficie, flotando visiblemente.

Aun así, sostiene el Ministerio Público, ninguna de las supervisoras se percató.

Finalmente, a las 10:18 a. m., fue un estudiante quien vio el cuerpo y se lanzó a ayudarla, logrando sacarla del agua. Para ese momento, la menor llevaba más de 30 minutos dentro de la piscina sin ser vista ni asistida por el personal responsable.

El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer medidas de coerción contra Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, Francisca Josefina Tavárez Vélez, Yris del Carmen Reyes Adames y Vilma Altagracia Vargas Morel.

La fiscalía pide garantía económica de 50 millones de pesos para cada una, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.